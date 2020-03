Agnieszka Kalinowska-Sołtys, APA Wojciechowski: Kryzys bodźcem do zmian w architekturze

Pandemia COVID-19 zaskoczyła wszystkich. Jest to potężny, globalny kryzys i do końca nie zdajemy sobie jeszcze sprawę z jego skali - twierdzi Agnieszka Kalinowska-Sołtys z APA Wojciechowski.

- W ogromnej skali dotykamy dzisiaj problemów, z którymi próbujemy uporać się od wielu lat. Społeczeństwo europejskie cały czas dąży do wzrostu PKB. Zwiększamy zyski nawet kosztem jakości wytworzonych towarów. Przekłada się to na bylejakość życia: ciągle kupujemy nowe, ale też wyrzucamy i marnujemy. Przymusowe spowolnienie gospodarki może, a nawet powinno dać nam do myślenia - uważa Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Zwolnijmy!

Świat potrzebuje spowolnienia gospodarczego, żeby zastanowić się nad tym gdzie jesteśmy, dokąd i po co tak pędzimy. - ONZ i aktywiści od początku lat 80. mówią o kryzysie klimatycznym. To, co nie udało się ruchom czy politykom od prawie 40 lat dzieje się przypadkiem teraz. Zamykane są fabryki, zdecydowanie zwalnia globalny transport, ludzie drastycznie ograniczają konsumpcję i popyt na towary. Paradoksalnie ta sytuacja zaczyna mieć pozytywne ekologiczne skutki - mówi Kalinowska-Sołtys. - 75 proc. planety jest zmieniona przez działalność człowieka, nie przywrócimy już życia wymarłym gatunkom, ale warto zastanowić się co zostawimy kolejnym pokoleniom po sobie - dodaje.

Zmiany zdaniem Agnieszki Kalinowskiej-Sołtys wprowadzać można w życie już dzisiaj. - Jesteśmy zmuszeni do siedzenia w domu, ale dzięki temu spędzamy więcej czasu z naszymi rodzinami i możemy zastanowić się nad tym jak funkcjonujemy i czy nasze codzienne nawyki są dobre. Czy rzeczy, które wyrzucamy na pewno powinniśmy wyrzucić? A może można je naprawić, przerobić albo oddać? - tłumaczy.

Zrównoważony rozwój jest kluczowy

Jak cała sytuacja wpłynie na architekturę? - Spowolnienie dotknie każdej branży, również architektury. Potrzebne jest społeczne zrozumienie że wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju będzie gwarantem przyszłości biznesu - to jest myśl, która może dotrzeć teraz do przedsiębiorców. Zrównoważony rozwój to kwestia absolutnie kluczowa - mówi Kalinowska-Sołtys.

- Jako architekci mamy bezpośredni wpływ na to co i jak się buduje. Powinniśmy sobie zadać pytania o odpowiedzialność naszego zawodu: za środowisko, za zmiany klimatu, za przyszłe pokolenia. Czy wiemy co produkujemy – jakie budynki? Jak budynki oddziałują na środowisko? Jaki jest koszt ekologiczny i społeczny naszej działalności? Architektura cały czas zmienia się na lepsze i liczę na to, że kryzys będzie bodźcem do tego, żeby przyspieszyć te zmiany. Pokażmy, że to co robimy, to branie odpowiedzialności nie tylko za projekt, ale za cały cykl życia budynku - podsumowuje.