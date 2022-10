Agnieszka Kalinowska-Sołtys: Branża architektury jest dziś przed wielką transformacją

Nadchodzą ważne, potrzebne, ale i trudne zmiany. Branża architektoniczna, urbanistyczna i budowlana przejdzie wielką transformację, zaczynając od materiałów, modelu projektowania budynków, kończąc na sposobie przemieszczania się po mieście. Porozmawialiśmy z Agnieszką Kalinowską-Sołtys, prezeską SARP oraz architektką APA Wojciechowski o najbliższych trendach w architekturze.

Branża architektury znajduje się obecnie w niezwykle trudnym momencie.

- Czeka nas transformacja energetyczna, nadchodzi zima. Pojawia się problem z ogrzewaniem budynków, energią elektryczną, której koszty potwornie wzrosły. Musimy płacić też za środowisko. Wcześniej zupełnie nas to nie interesowało, teraz ze względu na widoczne zmiany klimatyczne temat ten jest bardzo istotny. Branżę czeka wielka transformacja. Jesteśmy przed zmianami, które są bardzo ważne, potrzebne, ale też niezwykle trudne - mówi prezeska SARP, Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Aby uniknąć katastrofalnych skutków wspomnianych zmian klimatycznych, branża budowlana musi znaleźć rozwiązana mające na celu zniwelowanie ogromnej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, której jest autorem.

- Jeśli czegoś nie potrafimy zmierzyć, nie możemy tego ulepszyć. Na szczęście dziś potrafimy już mierzyć ekwiwalent dwutlenku węgla, który jest związany już z produkcją materiałów użytych na budowie. Jest to tzw. wbudowany ślad węglowy. Potrafimy również liczyć operacyjny ślad węglowy, czyli to, co jest uwalniane do atmosfery podczas korzystania z obiektu - podkreśla Kalinowska-Sołtys.

Architektka twierdzi, że najbardziej ekologiczny budynek to ten, który nigdy nie powstał. Czy to oznacza, że branża będzie musiała się przekształcić i zmienić tor projektowania z nastawionego na budowanie od zera na sfocusowany na przekształcanie tkanki zastanej?

- Tak, zdecydowanie. Oczywiście każdy budynek ma ślad węglowy, czyli to negatywne oddziaływanie na środowisko. Jeżeli nie budujemy, nie przyczyniamy się do tych negatywnych skutków. Jeżeli budynek już istnieje, nie pogarszamy sytuacji. Złe jest rozbieranie obiektów, szczególnie takich, które są z trwałych materiałów, tj. beton i mają zaledwie 15-20 lat. One mogłyby stać 200 a nawet i 300. Zmienia się sposób traktowania budynków istniejących. Nie traktujmy ich jako odpad, który trzeba rozebrać i wyrzucić, tylko jako źródło materiałów wtórnych lub coś, co trzeba zinwentaryzować - zaznacza ekspertka.

W związku z powyższymi zmianami, branżę czeka również transformacja materiałów budowlanych.

- Beton jest genialnym materiałem. Niestety podczas produkcji cementu a potem betonu emitowanych jest bardzo dużo gazów cieplarnianych do atmosfery. Używajmy go tam, gdzie naprawdę musimy. Kościoły, katedry stoją po 200-300 lat, tam jest uzasadnione użycie takiego materiału. Jednak jeśli wiemy, że budynek będzie stał 20-30 lat, tak szkodliwe materiały powinny być zabronione. Tutaj pojawiają się nowe technologie. Świetnym materiałem jest drewno klejone, jest to alternatywa dla betonu - mówi Kalinowska-Sołtys. - Będziemy myśleć o materiałach w kontekście wtórności. Dziś projektując, musimy pamiętać o tym, jak dana materia będzie funkcjonować przez te kilkadziesiąt lat, a też zważać na to, co się z nią stanie po śmierci technicznej. Będzie to trend zmuszający producentów do tego, aby mieli na uwadze trwałość i zniwelowanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Kolejny trend to im mniej, tym lepiej. Wcale nie potrzebujemy dużych mieszkań, dużych domów i olbrzymich biur. Pojawi się myślenie o optymalizacji przestrzeni i jej wielofunkcyjności - podkreśla prezeska SARP.

Na sile przybiera również idea miasta 15-minutowego.

- Tutaj chcemy zoptymalizować transport. Jest on nie tylko nieekonomiczny, ale również nieekologiczny. Zanieczyszczenie, smog, choroby. Będziemy ograniczać transport kołowy i motywować do ruszania się - przewiduje Kalinowska-Sołtys.

