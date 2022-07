Agnieszka Kalinowska-Sołtys: w biznesie jest coraz więcej wykształconych, kompetentnych kobiet

W czerwcu Agnieszka Kalinowska-Sołtys została pierwszą w historii prezeską Stowarzyszenia Architektów Polskich. Nam opowiada o sytuacji kobiet w biznesie, planach i realizowanych inicjatywach SARP-u, a także kondycji zrównoważonego budownictwa w Polsce.

Objęcie przez Panią stanowiska prezesa SARP to historyczne wydarzenie. Pierwszy raz w historii Stowarzyszenie ma prezeskę. Czy ma Pani poczucie, że przełamuje bariery?

Agnieszka Kalinowska-Sołtys: Świat się zmienia i coraz więcej w biznesie pojawia się kobiet wykształconych i bardzo kompetentnych. Aby zostały docenione zawodowo muszą jednak często zrobić więcej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach.

Ranking „Najskuteczniejsi prezesi świata” opublikowany przez Harvard Business Review pokazuje, że na 100 liderów wymieniono tylko 4 kobiety. Zdaniem autorów ta sytuacja nie wynika ze słabych wyników kobiet na wyższych stanowiskach, a raczej z społecznych i mitu postrzegania kobiet jako mniej nadających się na wyższe stanowiska w biznesie.

Czy w swojej karierze kiedykolwiek spotkała się Pani ze jest zjawiskiem „szklanego sufitu”?

Tak, niestety to wciąż częste zjawisko w wielu firmach i tu płeć nie jest najistotniejszą przeszkodą. Ja w takich sytuacjach po prostu zmieniałam firmę i szukałam pracy tam, gdzie miałam szansę na rozwój.

fot. Bartek Barczyk

Jakie ma Pani plany jako prezes SARP w tym roku? Co będzie dla Pani priorytetem?

Moje plany jako Prezesa SARP to również plany całego Zarządu Głównego SARP i po części Rady Prezesów, która jest ważną częścią SARP. Zostałam wybrana na Prezesa w połowie kadencji, po niespodziewanej rezygnacji poprzedniego Prezesa Bohdana (Biśia) Lisowskiego.

Do końca kadencji mamy 2 lata i ogrom pracy. Przede wszystkim musimy się uporać z przejściowymi trudnościami finansowymi, które w dużej części są skutkami pandemii COVID-19.

Głównym celem Stowarzyszenia Architektów Polskich jest współudział w kreowaniu nowoczesnego oblicza kraju, jego kultury, cywilizacji i społeczeństwa obywatelskiego. Wierzymy że architektura i urbanistyka odgrywa w tym bardzo ważną rolę.

Poprzez konkursy architektoniczne, programy edukacyjne, konsultacje eksperckie przy tworzeniu prawa w Polsce mamy możliwość dbałości o piękno i jakość architektury w naszym kraju.

Obecnie również bardzo ściśle współpracujemy z kolegami architektami z zagranicy, szczególnie ze Związkiem Architektów Ukrainy, gdzie główną kwestią jest pomoc architektom w dążeniu do odbudowy swojego kraju, oraz z kolegami z podobnych stowarzyszeń z Grupy Wyszehradzkiej V4, z Czech, Słowacji i Węgier aby wspólnie wypracować standardy i dobre praktyki zawodu architekta i dbać o ochronę dziedzictwa architektonicznego naszych krajów.

Jesteśmy miesiąc po forum WUF-11 w Katowicach, na którym dyskutowano o wdrażaniu rozwiązań dla miast w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jakie są Pani wrażenia z wydarzenia? Czy padły jakieś ciekawe, warte uwagi spostrzeżenia, rozwiązania lub pomysły dla miast?

Sektor budowlany jest określany jako jeden z najbardziej emisyjnych zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Pozostaje ogromnym odbiorcą energii, odpowiada za zużycie wody, wykorzystanie surowców, a także emituje znaczne ilości odpadów. Rosnąca populacja ludzi na świecie i rozrastająca urbanizacja sprawiają, że musimy podejść do budownictwa w sposób racjonalny i zrównoważony.

Wyznaczone przez Unię Europejskią cele związane z zieloną transformacją sektora budowlanego nie zostaną zrealizowane, jeśli nie zmienimy swojego podejścia do projektowania i budowania nowych budynków oraz modernizowania istniejących. Obszar ten wymaga wspólnego działania inwestorów, wykonawców, architektów, instalatorów i całego otoczenia biznesowego sektora budowlanego.

Przykładem takiego działania jest wypracowany wspólnie przez Zespół ds. Zielonych Budynków przy UN Global Compact Network Poland oraz SARP pakt architektoniczo-urbanistyczny, zawierający pakiet rekomendacji dla regulacji prawnych, umożliwiających wprowadzenie zasad zrównoważonej architektury w praktyce, a także raport, który wskazuje najpilniejsze obszary do zaimplementowania i rozwiązania, które warto wykorzystać. Materiał ten był podstawą do licznych dyskusji na ten temat podczas Światowego Forum Miejskiego WUF11, które odbyło się pod koniec czerwca br. w Katowicach.

Jak na tle Europy wypada Polska pod kątem implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w architekturze i budownictwie? Co robimy dobrze, a co moglibyśmy poprawić?

Certyfikacje wielokryterialne budynków są bardzo dobrym narzędziem do wdrażania i oceny budynków pod względem ograniczenia negatywnego ich oddziaływania na środowisko. Certyfikaty od ponad dekady stały się w Polsce standardem w projektowaniu i budowie nowych budynków komercyjnych. Obecnie w naszym kraju rynek nieruchomości najbardziej potrzebuje mądrego wykorzystania tej wiedzy i inspiracji płynących z wielokryterialnych systemów oceny takich jak LEED, BREEAM czy WELL Standard oraz implementacji ich do budowy nowych i remontowania starych budynków użyteczności publicznej i mieszkalnictwa.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) co roku wydaje raport dotyczący wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie opierając się na monitorowaniu certyfikowanych inwestycji. Z raportu PLGBC z 2021 roku wynika że Polska na tle Europy ma całkiem dobre wyniki szczególnie w nowo powstających inwestycjach. Największym problemem są wciąż budynki istniejące, które powinny jeszcze szybciej być modernizowane i dostosowywane do energooszczędnych standardów.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Anna Sołomiewicz

Agnieszka Kalinowska-Sołtys ma za sobą studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, pracę dyplomową na podyplomowych studiach zarządzania projektami w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także podyplomowe studia zarządzania nieruchomościami na Wydziale Ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od 2010 roku pracuje w APA Wojciechowski Architekci, gdzie obejmuje stanowisko architekta, partnera i członka zarządu. Posiada uprawnienia BREEAM Asesora oraz LEED GA. Jest członkiem i współzałożycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego.Od 2021 r. stoi na czele zespołu ds. zrównoważonej architektury UN Global Compact Network Poland.