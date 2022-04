Agnieszka Szczepaniak: Dzisiejsze czasy wymagają od architektów dużej elastyczności w projektach

Wojna, pandemia, zmiany klimatyczne – wszystkie te czynniki wpływają na zachwianie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie, ale i na niepewność na rynkach. Tym samym musimy być bardziej elastyczni, aby móc dostosować się do tego, co przyniesie jutro. Podobnie w architekturze - twierdzi Agnieszka Szczepaniak, przewodnicząca rady nadzorczej AP Szczepaniak, CCO i CBDO w AP Szczepaniak.

REKLAMA

Jak pandemia, a teraz wojna w Ukrainie wpłynęła na branżę architektoniczną?

Agnieszka Szczepaniak: Nie tylko wojna i pandemia, ale też zmiany klimatyczne – wszystkie te czynniki wpływają na zachwianie poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie, ale i na niepewność na rynkach. Tym samym musimy być bardziej elastyczni, aby móc dostosować się do tego, co przyniesie jutro. Podobnie w architekturze.

Z czym się wiąże wspomniana przez panią elastyczność w architekturze?

Agnieszka Szczepaniak: Coraz częściej mamy do czynienia z projektami wielofunkcyjnymi, tzw. mixed-use. Coraz częściej projektuje się kompleksowe osiedla, które ograniczają naszą konieczność przemieszczania się.

To o czym pani wspomina, wpisuje się chyba jeden z największych trendów urbanistycznych w 2022 roku: ideę miasta 15-minutowego?

Agnieszka Szczepaniak: Być może właśnie z uwagi na społeczną misję integrowania mieszkańców nurt miast 15-minutowych staje się tak popularny. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że wszystko, co niezbędne, powinno znajdować się w odległości maksymalnie 15 minut od zamieszkania. Dotyczy to sklepów, różnego rodzaju usług, placówek medycznych, szkół, przedszkoli czy miejsc pracy. Dzięki temu mieszkańcy spędzają mniej czasu na dojazdach, przesiadają się na inne środki komunikacji, wzrasta bezpieczeństwo, a także zmniejsza się emisja.

Na znaczeniu zyskuje także zjawisko określane jako sharing economy. Projektowanie części wspólnych np. pod przestrzenie coworkingowe, dotychczas spotykane przy mikroapartamentach – lokalach projektowanych pod najem, jest coraz częściej stosowane w przypadku osiedli mieszkaniowych.

W ostatnim czasie wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa wpłynął również na rynek szeroko pojętej branży nieruchomości. Czy tu widzi pani istotne zmiany?



Agnieszka Szczepaniak: Dużą zmianę zauważamy w przypadku wykorzystania zieleni. Dotyczą one zieleni, która dotychczas miała funkcję stricte upiększającą, dziś za pomocą roślin dbamy także o klimat i człowieka. Bliskość natury pozwala nam się uspokoić, redukować napięcie i stres wywołane przez pandemię czy wojnę.

Pozostając w temacie klimatu – już dziś sposób budowania ulega dużym zmianom. Świadomość ludzi w kwestii ekologii skutkuje coraz częstszym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł, dbaniem o eliminację śladu węglowego, stosowaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań w ramach zrównoważonego rozwoju.

Czy zgodzi się pani ze stwierdzeniem, że niezależność i samowystarczalność to kierunki, które zaczynają się rozwijać pod wpływem wojny?

Agnieszka Szczepaniak: Tak i uważam, że będzie to miało duże przełożenie na sposób, w jaki będą projektowane, a docelowo budowane nieruchomości.

Niestety skutki pandemii i wojny mają negatywny wpływ także na rozwój gospodarki, a co za tym idzie, samego budownictwa. Rosnąca inflacja, drożejące kredyty, horrendalne wzrosty cen materiałów budowlanych czy problemy z ich dostępnością – wszystko to powoduje, że architekci stale muszą dostosowywać się do realiów, w jakich funkcjonujemy. A to, jak już wspominałam, wymaga od nas bardzo dużej elastyczności w projektach.