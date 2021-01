Agnieszka Szczepaniak: Jakie trendy będą rządzić architekturą w 2021 roku?

Dziś, gdy harmonia tego co wewnątrz i na zewnątrz jest kluczowa, konieczne jest znalezienie rozwiązań, które w pełni będą odpowiadać nastrojom społecznym i aktualnym trendom wśród architektów. Pandemia umocniła fakt, że architektura i przestrzeń, w jakiej funkcjonujemy, odgrywa dużą rolę w codziennym życiu, zmieniła nasze podejście do projektowania mieszkań i przestrzeni miejskich - mówi Agnieszka Szczepaniak, architekt z pracowni AP Szczepaniak.

Styl industrialny

Styl industrialny narodził się w latach 40. ubiegłego wieku pośród amerykańskich me-tropolii, gdzie opuszczone budynki przemysłowe zaczęły być oddawane na wynajem. Początkowo życie w takich budynkach było czymś ekstremalnym, jednak z biegiem czasu nowojorska bohema znalazła w nich sporo zalet — między innymi duże, prze-stronne okna i wysokie sufity.

Dzisiejszy styl industrialny jest bardziej intymny i elastyczny — można go łatwo dosto-sować do mieszkań o dowolnej wielkości. W 2021 architekci maksymalnie skupią się na jego poszerzeniu — renowacja opuszczonych budynków zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych, które często znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach, pozwala na rozwiązanie aktualnych problemów, takich jak zachowanie wartości kulturowej i kodu architektonicznego danego miasta czy zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska.

Druga strona minimalizmu

W świetle dzisiejszych trendów należy zwrócić uwagę na architekturę minimalistycz-ną, która rozwijała się w latach 50-60 ubiegłego wieku. W 2021 styl ten ze względu na funkcjonalność, harmonię i swoje charakterystyczne cechy – przestronne balkony, panoramiczne okna, neutralne odcienie fasad budynków – ponownie stanie się popu-larny.

Proste formy z wykorzystaniem nowoczesnych i awangardowych materiałów widać także w przypadku hoteli, budynków biurowych oraz centrów handlowych. Wysokiej jakości materiały mają na celu zapewnienie dobrej jakości izolacji termicznej i aku-stycznej, co przekłada się na oszczędności ekonomiczne i duże korzyści dla środowi-ska.

Duży wpływ na obecne trendy mieszkaniowe i styl życia ma młodsze pokolenie, które dąży do prostszego, wygodniejszego i nierzadko tańszego stylu życia. Architekci za-częli zaspokajać ten popyt, projektując mikroapartamenty. Są one zwykle zlokalizo-wane są w bardziej zurbanizowanych i gęsto zaludnionych obszarach (często w pobli-żu biurowców czy uczelni wyższych), zapewniają niezbędne udogodnienia dla użyt-kowników i są dostępne w przystępnej cenie. Chociaż jest to stosunkowo nowy kon-cept, mikroapartamenty stają się bardzo popularną opcją, szczególnie wśród młod-szego pokolenia, ceniącego wygodę i dobrą lokalizację. Mając do wyboru akademik, współdzielone mieszkanie studenckie (a czasem i miejsce w pokoju), nawet niewiel-kie, ale w pełni samodzielne lokum jest dla nich korzystną opcją.

Ekologiczne rozwiązania

Od kilku lat architekci pracują nad realizacją idei bycia bliżej natury i wykorzystywania ekologicznych rozwiązań. W miastach widać aktywny rozwój zazieleniania elewacji z wykorzystaniem roślin – zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej.

Dobrym przykładem są m.in. zielone dachy czy ściany, pokrywające prywatne domy, przedsiębiorstwa, szkoły czy instytucje kulturalne. Wykonane z wytrzymałych odmian sukulentów, traw, polnych kwiatów i ziół, wnoszą naturalne piękno budynkom. Ekolo-giczne rozwiązania w architekturze to także niższe koszty ogrzewania i chłodzenia budynków.

– Dzisiejsza architektura pokazuje, że rośliny, drzewa i krzewy nie muszą rosnąć tylko w parkach. Zazielenianie terenów niesie ze sobą szeroką gamę korzyści ekologicz-nych, takich jak zdolność pochłaniania dwutlenku węgla, ograniczanie absorpcji ciepła, zmniejszanie hałasu, zapewnienie siedlisk dla owadów i ptaków. Takie rozwiązania mają również wymiar estetyczny i mogą być wyróżnikiem budynku – tłumaczy Agnieszka Szczepaniak z pracowni architektonicznej AP Szczepaniak.

Nowe technologie

Kiedy funkcjonalność i troska o naturę wychodzą na pierwszy plan, tuż obok pojawiają się technologiczne rozwiązania inteligentnych domów, które mają za zadanie zapew-nić przyszłym mieszkańcom wiele udogodnień. Inteligentne urządzenia w mieszka-niach, oprócz wysokiej jakości wentylacji czy sterowania oświetleniem, mają za zada-nie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oraz wygodę. Nowoczesne systemy mu-szą cechować się wydajnością w zużyciu energii, co jest szczególnie ważne w trosce o środowisko – to odzwierciedlenie społecznej świadomości dbałości o przyrodę i po-trzeby konsumpcji.

Energooszczędna technologia i trend eko-mieszkań ograniczają zużycie energii szczególnie poprzez zmniejszenie strat ciepła w budynku poprzez skuteczną izolację wysokiej jakości, przemyślane zagospodarowanie przestrzeni i zachowanie proporcji wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Otwarte i większe przestrzenie

Silnym trendem 2021 roku jest również optyczne otwieranie przestrzeni dzięki prze-szkleniom. Duża przestrzeń będzie istotna jak nigdy wcześniej – zarówno w architek-turze mieszkaniowej, jak i biurowcach. Jednym z istotniejszych kryteriów poszukiwa-nia mieszkań będzie miejsce do relaksu – balkon, przestronny taras lub ogródek oraz możliwość wydzielenia osobnego, domowego biura.

Również w przypadku inwestycji biurowych kwestia powierzchni będzie istotna. Z jed-nej strony pojawi się potrzeba istnienia większych pomieszczeń, które umożliwią za-chowanie dystansu społecznego. Z drugiej zaś będziemy mieli do czynienia z większą popularnością pracy zdalnej. Pracodawcy przekonują się do tego systemu w różno-rodnych branżach – także i tych, które do tej pory nie uwzględniały takiej opcji. Być może z czasem będziemy mieć do czynienia z tzw. gorącymi biurkami, gdzie pracow-nicy nie są przypisani do konkretnego stanowiska. Część z nich pracuje z domu, część jest na spotkaniach, wyjazdach – stąd liczba biurek odpowiadająca liczbie wszystkich zatrudnionych może okazać się za duża. Przekłada się to również na osz-czędności.

Nie tylko podejście do przestrzeni ulegnie zmianie. Coraz ważniejsze będzie również łączenie funkcji mieszkaniowych, usługowych, handlowych czy biurowych w budyn-kach. Niezależnie od pory dnia będą one wykorzystywane – co pomoże w efektywnym zagospodarowaniu przestrzeni.

Trendy w architekturze na 2021 rok mają wspólne cechy — zaangażowanie w zrów-noważony rozwój i zrównoważoną architekturę. Ewolucja społeczeństwa w kierunku zaangażowania w dbanie o środowisko sprawia, że coraz częściej stosujemy materia-ły nadające się do recyklingu, projektujemy mieszkania, które są samowystarczalne i dostarczamy budynkom wszelkiego rodzaju instalacje szanujące naszą planetę.