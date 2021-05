Akustyka budynków a zanieczyszczeniem hałasem. Rozmowa z ekspertem

Czym jest zanieczyszczenie hałasem, czy hałas może być pożądany? Jak zadbać o akustykę w budynkach? Czy każdy hałas jest taki sam? Czy przepisy obowiązujące w Polsce są zadowalające? Rozmawiamy z inżynierem Bartłomiejem Czubakiem, ekspertem ds. akustyki w firmie Nyquista Acoustic Design.

REKLAMA

Czym jest zanieczyszczenie hałasem? Z jakimi negatywnymi skutkami dla zdrowia się wiąże?

Gdy w powietrzu znajduje się zbyt dużo szkodliwych dla zdrowia związków, mówimy że jest zanieczyszczone – to pewna analogia do zanieczyszczenia hałasem. W tym wypadku jednak, źródłem „zanieczyszczenia” są zbyt duże wartości decybeli, które oddziałują na środowisko, w tym i na nas. Można by wskazać wiele przyczyn nadmiernego hałasu, np. ruchliwe drogi, niedostateczna ilość ekranów akustycznych, źle rozplanowane osiedla – to tylko niektóre z nich.

Niestety, podobnie jak w przypadku powietrza, zanieczyszczenie hałasem niesie za sobą negatywne skutki zdrowotne. Mogą to być bezpośrednio defekty słuchu takie jak obniżenie progu słyszenia, szumy uszne czy problemy na tle psychicznym, takie jak nerwica. Pośrednio, co niestety udowodniono naukowo, zanieczyszczenie hałasem może mieć wpływ nawet na nadciśnienie, zawał serca czy udar.

Czy wskazany poziom hałasu jest taki sam niezależnie od pomieszczenia i obiektu w jakim przebywamy?

Poziom dźwięku w każdym obiekcie i pomieszczeniu jest oczywiście inny. Ma na to wpływ bardzo wiele czynników, takich jak poziom hałasu środowiskowego docierającego do elewacji budynku, izolacyjność akustyczna elementów budowlanych, poziom dźwięku pochodzący od urządzeń i wyposażenia technicznego budynku czy szereg czynników związanych z akustyką wnętrza. Zostając przy ostatnim czynniku, rozważmy poziom dźwięku w przeciętnej szkole podstawowej podczas przerwy – to około 85-90 dB. Przy zastosowaniu odpowiedniej adaptacji akustycznej możliwe jest jego obniżenie o nawet 6 dB! Pamiętajmy, że mówimy o logarytmicznych jednostkach, więc to aż dwa razy ciszej!

Czy hałas może być pożądany?

Pomimo, iż może to brzmieć irracjonalnie, hałas może, a nawet musi być pożądany! Mówimy tutaj jednak o niskich wartościach poziomu dźwięku. Nasz narząd słuchu na co dzień przyzwyczajony jest, że „cisza” odpowiada wartości około 25-30 decybeli. Za stosowne można uznać więc pytanie, jak odbieramy 0 dB? Jak słyszymy mniej niż „cicho”? Otóż nie słyszymy. Albo inaczej – słyszymy, ale szumy uszne… Dzieje się tak ponieważ próg słyszenia u dorosłego, zdrowego człowieka mieści się w granicach 10-25dB. Wszystko to, co „słyszymy” poniżej, to jedynie defekty naszego narządu słuchu, których odbiór nie należy do przyjemnych.

Jak balansować pomiędzy zbytnim hałasem, a nadmierną ciszą w pomieszczeniu?

Ciężko o złoty środek, bo słuch każdego z nas jest kwestią indywidualną. Z pewnością należy unikać głośnych, impulsywnych dźwięków, jednak cicho grający telewizor, czy rozszczelnione okno może być dobrym sposobem na zapewnienie dostatecznego poziomu tła akustycznego.

Jak chronić budynki przed hałasem z zewnątrz (jak ruchliwa ulica, sąsiadujące lotnisko), a hałasem wewnątrz budynku, który „idzie” od sąsiadów, rozmów w biurze, instalacji klimatyzacyjnej etc.?