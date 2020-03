Alior Bank z nowym formatem oddziału projektu Roberta Majkuta

Projekt placówki Alior Banku to przedsięwzięcie niezwykle szerokie. Architekci wzięli pod uwagę nie tylko kontekst rynkowy i społeczny; nie tylko przetransponowali zastosowane rozwiązania do odpowiedzialnej środowiskowo skali, ale także przeprowadzili głęboki proces analizy znaczeniowej i konceptualnej marki, również w kontekście identyfikacji brandowej. Przełomowy projekt to konkluzja kilkunastoletniej pracy nad realizacjami dla branży finansowej Pracowni Robert Majkut Design. Rozmawiamy z Robertem Majkutem.

Podstawowe wyznaczniki projektu nowej placówki Alior Banku to funkcjonalność we współczesnym, głęboko naznaczonym technologią kontekście oraz ekologia w wymiarze zastosowanych rozwiązań i wykończeń. Jednak charakter aranżacji wykracza daleko poza tylko optymalizację pracy czy materiały z recyklingu. Gdyby miał pan wybrać tytuł do tego projektu, jak by on brzmiał?

Robert Majkut: To wielowątkowa narracja której istotą jest skondensowanie i wyrazistość mająca wpłynąć na postrzeganie marki przez pryzmat demonstrowanych sygnałów – jakości, uwagi, analizy potrzeb, szacunku do innych i natury, zrozumienia potrzeb, chęci sprostania oczekiwaniom innych ludzi. Nie umiem chyba zdefiniować tego jednym czy kilkoma nawet słowami choć z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie na tym, na uwzględnianiu łącznym tych wszystkich czynników i wymagań polega dobry design.

Alior Bank jeszcze do niedawna kojarzył się - i to kojarzenie wspierał z tradycją i solidnością w konwencjonalnym rozumieniu. Barwy brandu były mocne i ciężkie. Stosunkowo niedawno, przynajmniej w kategoriach pracy nad brandingiem i pozycjonowaniem marki - Alior postawił w swojej komunikacji na cyfrowe pionierstwo, ale bez znaczących zmian w estetyce. Co było powodem do tak dalece idących zmian w tożsamości marki w projekcie nowego oddziału?

Robert Majkut: To właśnie tradycja i przestarzałość wizerunku, niekompatybilna z nowoczesnością produktów była jednym z powodów, dlaczego pojawił się w ogóle temat konieczności zmiany wyglądu placówek. Taka sytuacja, 10 lat od istnienia pierwszej koncepcji, zawsze uruchamia lawinę pytań o zakres i głębokość zmian na wszystkich poziomach od funkcjonalnej, produktowej, procesowej po brandingową. To zawsze też znakomita okazja do podkreślenia istoty zmiany, różnicowania się i dystansowania do rozwiązań przestrzałach, niewłaściwych, to manifestacja nowego myślenia w horyzoncie najbliższych lat oraz podkreślania na wielu poziomach rozwoju i ewolucji. To przyczyna dla której zmiany, dopasowanie i poprawa wielu elementów funkcjonalnych zawsze wymaga postawienia sobie pytania, czy marka dojrzała do szerszej zmiany swojego wizerunku. Nie ma lepszych okazji do tego by pokazać, że bank ma wewnętrzną moc, odwagę i nie boi się odchodzić od przestarzałych rozwiązań również na poziomie estetyki czy dyscypliny identyfikacyjnej. Zewnętrzne oznaczenia, logo, nie zmieniły się wcale. To zmienione wnętrze i jego rozjaśnienie i otwarcie witryn pokazuje nowy „środek”. Kolorystyka a raczej jej kombinacja - co ciekawe – pozostała ta sama ale jest w palecie przesunięta o 10 poziomów jaśniej. To te samy barwy, tylko w swoich najdelikatniejszych odcieniach. Mamy więc zachowany związek i proporcje ale ich walory są już zupełnie inne.

Efektem tej zmiany jest diametralnie zmienione postrzeganie całej identyfikacji. Co było inspiracją do wyboru takiej właśnie, bardzo kontrastowej do dotychczasowej - bo jasnej i chłodnej, opartej na bieli palety barwnej?