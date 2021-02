Andrea Głowala: Dla polskich projektantów ważny jest ścisły kontakt z producentem wyposażenia

Marka Carpet Studio jest dystrybutorem wykładzin Ege Carpets w Polsce. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom architektów, firma otworzyła w naszym kraju lokalne Biuro Projektowe, które służyć ma pomocą projektantom korzystającym z produktówmarki. O jego założeniach i działalności opowiada Andrea Głowala, główny architekt z Biura Projektowego Carpet Studio

Skąd wziął się pomysł na stworzenie Biura Projektowego w strukturach Carpet Studio?

Andrea Głowala: Carpet Studio jest dystrybutorem duńskiej marki wykładzin Ege Carpets w Polsce. Projektowanie podłogi nie polega wyłącznie na wyborze wzoru i podaniu powierzchni. Architekci, którzy potrzebowali wsparcia w procesie projektowym, musieli korzystać z pomocy projektantów z fabryki Ege w Danii. Ege to marka obecna na całym świecie, dlatego też czas oczekiwania na konsultacje i obsługę projektu niejednokrotnie się wydłużał.

W Carpet Studio postanowiliśmy przybliżyć markę i produkt do polskiego rynku. Wiązała się z tym konieczność utworzenia w Polsce odpowiednika duńskiego biura projektowego. Dzięki temu mamy w naszym kraju placówkę, która jest swego rodzaju polskim odpowiednikiem centrali Ege i nie tylko skraca czas oczekiwania na opracowanie projektu, ale także bardzo zbliża markę do jej użytkowników.

Czy tego typu biur jest więcej w innych krajach?

AG: Biuro projektowe Carpet Studio jest jedną z pięciu tego typu placówek na całym świecie. Ta statystyka pokazuje, jak istotna jest bliska współpraca z architektami i jak ważny dla polskich projektantów jest ścisły kontakt z producentem wyposażenia, które chcą wykorzystać w swoich realizacjach.

W jakim zakresie Biuro Projektowe wspiera architektów?

AG: Zakres naszej pracy jest bardzo szeroki. Po pierwsze nie każdy architekt czy inwestor muszą drobiazgowo znać specyfikacje materiałowe; często nie mają także czasu na przeglądanie całego asortymentu. Biuro Projektowe w pierwszej kolejności służy jako doradca, ponieważ ze względu na wieloletnie doświadczenie w projektowaniu podłóg hotelowych i biurowych znamy doskonale nie tylko realia projektowe i warunki użytkowania, ale także potrafimy przewidzieć potencjalne problemy i odpowiednio wcześnie przeciwdziałać.

Oczywiście wspomagamy w całym etapie projektowym, począwszy od ustalenia specyfikacji, poprzez obliczenia i kalkulacje powierzchni. Służymy także wizualizacjami.

Jak wygląda praca nad nietypowymi projektami, które wymagają wzoru specjalnego?

AG: Nie ma dwóch takich samych projektów. Każdy to zupełnie inna opowieść. W pierwszej kolejności należy opracować wzór. Często architekci dysponują jakimś spectrum inspiracji, na podstawie których przygotowujemy projekt graficzny. Kolejny etapem jest przygotowanie kolorystyki. Tutaj nieodzowne są próbki, ponieważ to jedyny pewny sposób na dopasowanie barw wykładziny do pozostałych elementów wnętrza.