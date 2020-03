Andreas Neudahm: w Warszawie na każdym kroku widać odwołania do historii

Na wrzesień tego roku planowane jest otwarcie pierwszego w Polsce hotelu NYX, który będzie zlokalizowany w kompleksie Varso. Rozmawiamy z Andreasem Neudahmem z pracowni Neudahm hotel Interior Design – niemieckim architektem wnętrz, specjalizującym się w projektach hotelowych, odpowiedzialnym za wnętrza nowego obiektu.

Hotele sieci NYX wprowadzają elementy lokalnej sztuki i tożsamości do wystroju swoich wnętrz. Czego, w tym kontekście, możemy się spodziewać po nowym hotelu w Warszawie? Co stanowiło dla Pana inspirację podczas projektowania tego hotelu? Czy zainspirowali Pana jacyś lokalnie artyści uliczni?

Podobnie jak w przypadku wszystkich hoteli NYX, w centrum zainteresowania jest noc - spędzona w hotelu, tajemnicza, egzotyczna i ekscytująca, towarzysząca jej dzikość. Za pomocą przedmiotów, które bawią się wybraną konwencją, takich jak meble wysokiej jakości, obrazy czy inne motywy - dajmy na to w postaci dzikich zwierząt - zabieramy gościa hotelowego w podróż na czas jego pobytu. Interpretacje lokalnych artystów uzupełniają projekt i pozwalają gościom zasmakować dzikiej, urbanistycznej twarzy Warszawy. Nieadaptowany styl życia, łączący sztukę, design i muzykę, zaprasza gości do zanurzenia się w innym świecie w nowym budynku.

Hotel NYX w Warszawie będzie pierwszym tej marki w Polsce. Czy projektując jego wnętrza odczuwał Pan pewnego rodzaju presję związaną z tym faktem?

Z uwagi na to, że w tym roku realizujemy dwa projekty w Warszawie: NYX Hotel Warsaw oraz Leonardo Royal Hotel Warsaw, miałem okazję częściej odwiedzać to miasto. Warszawa to fascynująca metropolia, w której na każdym kroku, zwłaszcza w architekturze, widać odwołania do jej długiej, pełnej wydarzeń historii. Dla mnie jest miastem w trakcie przemian, gdzie stare spotyka się z nowym, a scena artystyczna dynamicznie się rozwija. Wszystko to zostało wplecione w projekty obu hoteli. W NYX Hotel Warsaw do życia budzi się młoda i dzika twarz miasta, w hotelu Leonardo Royal Hotel Warsaw skupiliśmy się bardziej na polskiej tradycji i elegancji.

Jest Pan autorem projektów wnętrz na całym świecie - w Niemczech, Hiszpanii, na Cyprze, Madagaskarze, a teraz także w Polsce. Zauważa Pan jakieś podstawowe różnice w pracy w tak różnorodnych lokalizacjach?

Każde miejsce jest inne, odgrywa dla mnie szczególna rolę i służy jako źródło inspiracji. Lubię myśleć nieszablonowo, chłonąć nowe wrażenia i doświadczać lokalnych postaw i stylu życia danego miasta. To również odgrywa decydującą rolę w moich projektach.

Jakie było największe wyzwanie podczas projektowania wnętrz hotelu NYX? Czy jakiś element projektu był szczególnie trudny do realizacji lub też przyniósł Panu najwięcej satysfakcji?

Budynek, w którym znajduje się hotel jest nowo wybudowany, do tego w sposób bardzo „miejski”. Wyzwaniem związanym z takimi nowymi, chłodnymi budynkami jest próba tchnięcia w nie życia i nadania im charakteru - stary budynek zawsze będzie miał już swoją pewną duszę. Efekt ten można osiągnąć tylko poprzez urządzenie wnętrza pełnego życia. Cieszę się, że design wpisany w DNA hoteli NYX jest sam w sobie bardzo barwny, co uczyniło go idealną podstawą do ożywienia tego obiektu.

Dziękuję za rozmowę

Anna Sołomiewicz