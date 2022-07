Anna Baczkowska, Knauf Ceiling Solutions na Property Forum 2022: Gdy wieje wiatr zmian, to jedni budują mury, inni stawiają wiatraki

Gdy wieje wiatr zmian, to jedni budują mury, inni stawiają wiatraki - przekonuje Anna Baczkowska, architektka, menedżerka sprzedaży w Knauf Ceiling Solutions. Jak branża budowlana reaguje na zmiany? Jakie trendy przewiduje? Jakie nieoczekiwania widzi na drodze? Na te i inne pytania odpowiedzi poszukamy z Anną Baczkowską w trakcie Property Forum 2022, w dniach 19-20 września w warszawskim hotelu Sheraton (www.propertyforum.pl).

Złudzenie niezmienności świata to oczywiście jest tylko iluzja. Cały czas zmienia się to, co nas otacza, to czego doświadczamy. Dla wszystkich uczestników procesu budowlanego niezmienność nie istnieje. Ostatni czas mocno nas doświadczył. Rok pandemiczny dla firmy Knauf Ceiling Solutions był nie tylko rokiem trudnym ze względu na pandemię, ale również rokiem pełnym wyzwań. Ze względu na stworzenie nowego zespołu, który powstał z trzech znanych marek: AMF, Heradesign i Armstrong. Te rozpoznawalne brandy połączyły się w jedną firmę Knauf Ceiling Solutions - mówi Anna Baczkowska, architektka, menedżerka sprzedaży w Knauf Ceiling Solutions.