Anna Kyrii o odbudowie Ukrainy na 4 Design Days 2023

Udział w dyskusji oraz wyobrażanie sobie przyszłości naszych miast jest dla nas jak terapia – mówi Anna Kyrii, wiceprzewodnicząca Izby Architektów Ukrainy, prelegentka 4 Design Days (www.4dd.pl), które już jutro startuje w MCK w Katowicach.

Odbudowa zrujnowanej wojną Ukrainy stanie się największym europejskim projektem budowlanym XXI wieku. Skala wyzwań będzie ogromna, a plan przyszłej odbudowy Ukrainy potrzebuje architektów. Dlatego już 26 stycznia, podczas 4 Design Days 2023 w Katowicach, odbędzie się cykl debat i prezentacji, w których udział wezmą architekci z Ukrainy.

Wśród prelegentów, którzy na scenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego w Katowicach wygłoszą swoje wystąpienia jest Anna Kyrii, wiceprzewodnicząca Izby Architektów Ukrainy. W rozmowie z redakcją Property Design opowiedziała o codziennej rzeczywistości architektów w Ukrainie, marzeniach o budowie nowej Ukrainy i wsparciu, które jest potrzebne.

Architekci jak superbohaterowie

– Architekci w Ukrainie są teraz niczym superbohaterowie – mówi Anna Kyrii. –Jednocześnie musisz być szefem własnego biznesu i prowadzić działalność w bardzo trudnej sytuacji, pracujesz pro bono lub podejmujesz się wolontariatów, pomagając naszemu wojsku. Czasami nie ma przy tym elektryczności, nie ma wody... To wszystko w sytuacji kiedy w każdej chwili budynek, w którym przebywasz może zostać zbombardowany. Prowadzimy działalność w czasach wojny, staramy się utrzymać nasze biznesy, zatrzymać i pomóc pracownikom. To wszystko to ogromne wyzwanie.

Udział w dyskusji, wyobrażanie sobie przyszłości naszych miast jest dla nas jak terapia. Chcemy stać się świadkami ziszczenia tego marzenia, chcemy je ziścić własną pracą. To się jednak nie stanie bez finansowego wsparcia.

Finansowa pomoc dla lokalnych inicjatyw

Zapytana o to, jak ocenia międzynarodowe inicjatywy na rzecz odbudowy Ukrainy takie jak projekt Norman Foster Foundation, w ramach którego tworzony jest nowy masterplan Charkowa, Anna Kyrii doceniała wartość prowadzonych dyskusji, w których udział biorą również lokalni architekci.

– Uważam, że dużym plusem tej inicjatywy jest kontakt i zaangażowanie lokalnych architektów w proces tworzenia masterplanu Charkowa. Dialog pomiędzy lokalnymi charkowskimi architektami i fundacją Normana Fostera to ogromny pozytyw! – mówiła, dodając jednak, że oprócz wsparcia merytorycznego, architekci z Ukrainy potrzebują bardziej konkretnej pomocy.

– Architekci z Ukrainy potrzebują pomocy nie tylko w formie zaangażowania ekspertów – bo mamy również własnych ekspertów. Oczywiście dyskusja i komunikacja są niezbędne – kontynuowała, w nawiązaniu do dyskusji jakie miały miejsce w ramach inicjatywy tworzenia masterplanu dla Charkowa przez Normana Fostera – ale potrzebujemy także konkretnej pomocy w postaci środków finansowych – podkreśla Anna Kyrii.

Architekt podkreślała rolę lokalnych architektów i inicjatyw w odbudowie Ukrainy.

– Myślę, że ta pomoc finansowa powinna trafiać do lokalnych inicjatyw. Chciałabym, żeby darczyńcy czy ambasady przekazywały pomoc nie tylko w skali krajowej, ale także wspierały lokalnych liderów, lokalnych bohaterów, lokalne inicjatywy. To właśnie ci lokalni architekci z Charkowa, Kijowa, Dniepru to ludzie, którzy mogą sprawić, że sen o lepszej Ukrainie się ziści. Zrobią to własnymi rękoma – mówiła.

Zapraszamy do udziału w sesjach dotyczących Ukrainy:

26 stycznia 2023 r. | 12.30-14.00

Jedyny błąd, który możemy popełnić, to nie zrobić nic. Zacznijmy od dialogu

Patronat instytucjonalny: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

26 stycznia 2023 r. | 14.45-16.15

Eye on... prezentacje i wystąpienia. Architektura i design z Ukrainy