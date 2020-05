Anna Seitzberg, Tillberg Design of Sweden przestrzega przed paniką, która może wywołać jeszcze większy kryzys

Domeną Tillberg Design of Sweden jest projektowanie wnętrz luksusowych statków wycieczkowych. Rozmawiamy z Anną Seitzberg, BFA, Senior Interior Designer, Tillberg Design of Sweden, o wpływie pandemii koronawirusa na pracę jej biura, krokach podjętych przez szwedzki rząd, a także przyszłości projektowania w segmencie hospitality.

W czasach pandemii wiele biur projektowych zmuszone było przestawić się na pracę zdalną, jak się okazuje podobnie postąpiło również wiele firm ze Szwecji, w której restrykcje nałożone odgórnie przez rząd były mniej radykalne. Home office z powodzeniem udało się wprowadzić Tillberg Design of Sweden, o czym opowiedziała nam Anna Seitzberg.

– W pewnym sensie myślę, że mieliśmy szczęście jako firma, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do pracy przez Skype'a z racji tego, że mamy oddział w Polsce. Cały czas pracujemy w zespołach, stale organizujemy spotkania video, więc nie zauważyliśmy dużej różnicy. Poza tym nasza firma dba o to, aby każdy pracownik miał wszystko, czego mu potrzeba. Sama mam w domu dwa duże ekrany komputerowe, na których pracowałabym w biurze, a jeżeli potrzebujemy czegokolwiek, wystarczy o to poprosić – relacjonowała w rozmowie z nami.

Znaczną część działalności Tillberg Design of Sweden stanowi projektowanie wnętrz luksusowych statków wycieczkowych, które na początku pandemii zdobyły swoistą złą sławę. Anna Seitzberg przekonywała jednak, że wycieczkowce są bardzo dobrze przygotowane na wszelkie zagrożenia epidemiczne ze względu na specyfikę świadczonych przez nie usług. – Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że niewiele jest firm, które są tak dobrze przygotowane na pojawienie się wszelkich wirusów jak właśnie wycieczkowce. Ciągle mają z nimi do czynienia, czy jest to jelitówka, jakiś rodzaj grypy, czy jeszcze coś innego. Mają na te sytuacje ustalone procedury odnośnie działań, jakie trzeba podjąć i rzeczy, które należy zrobić. Mają również bardzo skrupulatny serwis sprzątający, wypracowane procedury dotyczące tego jak ewakuować ludzi ze statku, jak ten statek całkowicie wyczyścić itp. – mówiła Anna Seitzberg.

– Tym razem niefortunnie statki te nie były wpuszczane do portów, a ich pasażerowie utknęli na morzu. Moim zdaniem to był duży błąd. Ludzie powinni zostać uświadomieni, że wycieczkowce są bardzo dobrze przygotowane na tego typu sytuacje, znacznie lepiej niż wiele hoteli na lądzie. Na lądzie wszystko jest prostsze, goście mogą rozjechać się do domów, jest dostęp do różnych rozwiązań. Natomiast w przypadku cruiserów, sytuacja jest zgoła trudniejsza, bo wszyscy znajdują się na morzu. Statki wycieczkowe radziły sobie z podobnymi sytuacjami przez wiele lat – dodawała.

Projektantka podzieliła się z nami również jej wizją projektowania postpandemicznego i roli innowacji w zapewnieniu bezpieczeństwa klientom branży hospitality. – W tej chwili mamy jedną pandemię, ale za chwilę będą kolejne. Uważam, że to co musimy zrobić, to wyciągnąć naukę z tej trwającej. (...) Powinniśmy zastanowić się, co możemy zmienić, zrobić inaczej następnym razem. Istnieje wiele innowacji w dziedzinie materiałów antywirusowych, a także różne rozwiązania w stylu zamgławiania pomieszczeń czy spryskiwania ich środkami chemicznymi, które mogą się utrzymywać przez rok. Istnieje wiele różnych sposobów – wyliczała, zaznaczając jednak, że utrzymywanie reżimu sanitarnego, dobrze działający serwis sprzątający i bezdotykowe rozwiązania, takie jak baterie z sensorami również mogą wystarczyć.