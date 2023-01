Aranżacja przestrzeni biurowej: Tomasz Rybka, prezes CreoConcept o aktualnych trendach i nowoczesnych rozwiązaniach

Jak zmieniło się podejście do aranżacji przestrzeni biurowej, jakie rozwiązania wybierają architekci, co z akustyką w biurze? Prezes zarządu CreoConcept, Tomasz Rybka opowiada o trendach w aranżacji biur, strategii ESG firmy i nowościach produktowych, które firma prezentowała na ubiegłorocznych targach Orgatec.

Pandemia spopularyzowała ideę pracy hybrydowej, na którą decyduje się coraz więcej firm. Czy wśród swoich klientów zauważyliście zwrot w kierunku rozwiązań, które na przykład cieszyły się mniejszą popularnością przed pandemią?

Tomasz Rybka, prezes zarządu CreoConcept

Tomasz Rybka: Tak, pandemia zmieniła podejście do aranżacji biur. Zauważyliśmy, że architekci wraz z naszymi klientami odchodzą od typowych przestrzeni open space, oferując pracownikom bardziej przyjazne rozwiązania. W ten trend idealnie wpisują się przeszklone ściany mobilne, dzięki którym jednocześnie posiadamy możliwość podziału przestrzeni, zachowujemy transparentność oraz dobrą izolacyjność akustyczną pomieszczeń. Ściany mobilne - jako coraz bardziej popularne rozwiązanie umożliwiają łatwe i szybkie dostosowanie powierzchni biurowej do potrzeb użytkownika.

W Polsce mamy najniższe od ponad trzech dekad bezrobocie, co sprawia, że firmy różnymi sposobami walczą o pracowników. Jaką rolę odegrać może w tym aranżacja wnętrza biurowego? Czym można kusić kandydatów w tej materii?

W zakresie aranżacji biur i szeroko pojętych powierzchni biurowych faktycznie widzimy zmianę podejścia. Architekci chcą projektować przestrzenie w sposób bardziej zrównoważony, zależy im na przestronności, wpuszczeniu do projektowanych pomieszczeń dużej ilości światła, stawiają na obecność zieleni w biurach, które projektują. Chcą by miejsce pracy było bardziej przyjazne użytkownikowi, by była możliwość odbycia spokojnej konwersacji w intymnej atmosferze.

W obecnym czasie ważne stają się miejsca interakcji z kolegami czy koleżankami z biura: tu często spotykamy wspaniale zaprojektowane przestrzenie typu coffee point czy trybuny, gdzie po godzinach w większym gronie można obejrzeć wspólnie mecz lub uczcić urodziny kolegi albo koleżanki z pracy.

Poziom hałasu w przestrzeni biurowej nie jest już zaniedbywaną kwestią, a akustyka stała się ważną częścią projektowania przestrzeni biurowej. Myśląc o akustyce, w pierwszej kolejności przychodzą mi do głowy miękkie powierzchnie, tekstylne ścianki działowe etc. Jak szklane rozwiązania sprawdzają się w tej roli?

Żeby porozmawiać na ten temat, powiedzieć trzeba więcej o samej „akustyce”. To dosyć złożone zagadnienie. W kontekście aranżacji pomieszczeń akustyka oznacza docieranie do słuchacza wyraźnych dźwięków bez nieprzyjemnego pogłosu czy szumów, izolacyjność akustyczna natomiast oznacza zdolność przegrody do ograniczenia i wytłumienia niechcianych hałasów z sąsiadujących pomieszczeń.

Aby zapewnić komfort użytkownikom danego wnętrza, musimy z jednej strony ograniczyć przenikanie zewnętrznych dźwięków przez przegrodę, a z drugiej zapewnić odpowiednią ich absorbcję w danym pomieszczeniu. Aby gabinet czy sala konferencyjna spełniała zakładane parametry akustyczne i umożliwiała komfortową pracę nie wystarczy użyć do aranżacji ścianek szklanych o dobrych parametrach akustycznych. Całe wnętrze musi być dobrze zaprojektowane i wyposażone we wspomniane „miękkości,” które zapewniają wysoką absorpcję dźwięku.

Duża w tym rola sufitów ryflowanych czy okładzin ściennych. Znaczenie ma też choćby rodzaj wykładziny, meble, a nawet zieleń zastosowana we wnętrzu. Szkło to akustycznie trudny materiał, bo odbija dźwięk. Żeby zlikwidować wrażenie pogłosu i zwiększyć komfort przebywania w takim wnętrzu, trzeba je po prostu dobrze zaprojektować i urządzić.

Powiedzmy, że zgłaszam się do Państwa jako przedstawiciel firmy, która chce względnie szybko zaadaptować istniejącą już przestrzeń biurową do wymagań biura przystosowanego do współczesnych trendów. Jakie rozwiązania by mi Pan polecił jako podstawowe i jak szybko mogłaby zostać przeprowadzona taka metamorfoza?

To zależy. Jeżeli klient przyjdzie do nas z gotowym projektem architektonicznym, dobierzemy produkty do zaprojektowanych pomieszczeń i dostosujemy je do wymogów projektu. Każda realizacja jest inna. Ze swojej strony mogę zapewnić, że CreoConcept ma gotowe rozwiązanie właściwie dla każdego typu pomieszczeń: systemy SILENCE czy ULTRA SILENCE do wnętrz, gdzie wymagana jest praca w skupieniu jak sale konferencyjne czy gabinety, systemy z rodziny PURE, które stosowane są w pomieszczeniach o mniejszych wymogach akustycznych np. coffee point.

Niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt, ściany WallE – genialne rozwiązanie dedykowane do nowoczesnych biur. WallE to ściana szklana wyposażona w folię LCD, zapewniająca prywatność na żądanie: naciskasz przycisk pilota i ściana szklana traci swoją przezierność, klikasz raz jeszcze, i znowu staje się przezroczysta. Co ważne, w naszej ofercie posiadamy ściany WallE w szerokiej gamie izolacyjności akustycznej, od Rw 33dB do Rw 54dB.

Jeżeli chodzi o czas realizacji, CreoConcept ma tę przewagę nad firmami konkurencyjnymi, że dysponuje rozbudowanym parkiem maszynowym, dzięki któremu wszystkie procesy związane z realizacją projektu monitorowane są na każdym etapie produkcji, nie musimy zlecać realizacji poszczególnych elementów prac podwykonawcom, wszystko robimy własnymi siłami. Dzięki temu nie dochodzi do opóźnień, a praca przebiega płynnie.

CreoConcept był obecny w tym roku na Międzynarodowych Targach Nowoczesnych Przestrzeni Pracy Orgatec. Co zaprezentowaliście w Kolonii?

Jako zwiedzający byliśmy obecni na wszystkich organizowanych targach począwszy od Orgatec 2010. Jest to bardzo inspirujące wydarzenie, największe w Europie dedykowane nowoczesnym przestrzeniom biurowym. Ten rok był dla CreoConcept wyjątkowy, bo na Orgatec 2022 debiutowaliśmy jako wystawcy.

Po czasie powiedzieć mogę, że debiut był udany. Z sukcesem wystawiliśmy wspomniane ściany WallE, które wzbudziły bardzo duże zainteresowanie. Kolejną zaprezentowaną nowością z naszego portfolio były mobilne ściany szklane ZIGZAK, dużym powodzeniem cieszyło się też stoisko Bafeo – naszej nowej marki, oferującej akustyczne filce PET.

Na podstawie Pana obserwacji, jakie trendy będą królować w najbliższych miesiącach i latach w przestrzeniach biurowych?

Firmy chcące przyciągnąć i zatrzymać u siebie najlepszych pracowników postawią na prywatność, naturę oraz akustykę: coraz powszechniejsze będą tzw. budki telefoniczne – takie, jak te oferowane np. przez Mikomax, filce PET dodające wnętrzom miękkości, koloru i poprawiające akustykę, kotary akustyczne zintegrowane ze ścianami szklanymi, standardem stanie się opcja WallE, a w biurach obecne będą poprawiające samopoczucie rośliny.

Niewątpliwą zaletą szklanych ścianek działowych jest ich przezierność – przepuszczają światło, dają wrażenie lekkości aranżacji wnętrza. Co jednak z prywatnością w tego typu przestrzeni, kiedy np. chcemy popracować w większym skupieniu lub urządzić spotkanie za "zamkniętymi drzwiami"?

Tu wracamy do nowego produktu w naszym asortymencie, o którym już wspominałem, czyli do ścian w systemie WallE. Rozwiązanie zmiennej przezierności jest już dość dobrze znane, sama technologia w obecnej postaci liczy ponad 40 lat i opiera się na zmianie ułożenia ciekłych kryształów w momencie podania lub odłączenia napięcia prądu elektrycznego, co powoduje zmianę przezierności szkła.

W takim razie gdzie jest w tym wszystkim nowość?

CreoConcept jest pierwszą na rynku firmą oferującą kompleksowy produkt: wszystkie jego elementy takie jak konstrukcja aluminiowa, szkło czy folie LCD wyprodukowane są w naszej siedzibie w Kielcach, a na dalszym etapie – są dostarczane i montowane przez nasze ekipy pracownicze. Ma to znaczny wpływ na skrócenie terminu realizacji i przyspiesza ewentualną pomoc techniczną w okresie gwarancji, jak i po niej.

Ściany wyposażone w ciekłokrystaliczną folię Optitec to produkt, który inteligentnie współpracuje z człowiekiem, w zależności od potrzeb zwiększając lub zmniejszając przezierność. Nie chwaląc się, obecnie realizujemy największy w kraju projekt związany z dostawą ścian o zmiennej przezierności. Dla jednego z naszych klientów dostarczamy łącznie ponad 3000 metrów kwadratowych przeszklonych ścian w systemie WallE.

Innym rozwiązaniem które możemy zaproponować dobrze współgrającym ze ścianami szklanymi są kotary akustyczne. Doskonale zapewniają prywatność, jednocześnie podnosząc izolacyjność akustyczną przegrody, a poprzez strukturę swojej budowy realnie wpływają na absorbcję dźwięku w pomieszczeniu, znacząco podnosząc komfort przebywania w nim.

Aż trzy systemy które oferujecie Państwo w szerokiej gamie swoich produktów, zyskały uznanie w oczach jury RedDot Awards. Jak praca z produktami które zdobyły tak prestiżowe nagrody wpływa na Państwa i na proces tworzenia nowych produktów?

Jako CreoConcept mamy możliwość pracy z najlepszymi i zawsze staramy się o to, aby używane przez nas produkty spełniały wysokie standardy jakościowe, będąc jednocześnie dobrze zaprojektowanymi i miłymi dla oka. Na pewno obecność w naszym portfolio produktowym rozwiązań docenionych w tak prestiżowym konkursie jak RedDot Awards dodaje nam skrzydeł jako przedsiębiorcom i potwierdza prawidłowość drogi, którą obraliśmy kilkanaście lat temu.

Priorytetem dla nas jest wprowadzanie na rynek coraz lepszych, nowocześniejszych i bardziej kompleksowych rozwiązań tak, by nasze produkty i usługi były skrojone „na miarę”. To stworzy nam warunki do dalszego rozwoju i zmierzania w biznesowo dobrym kierunku.

Coraz większą rolę w strategiach firm odgrywa ESG, co z kolei przekłada się na sposób projektowania ich biur, w tym również wyboru dostawców wyposażenia i stosowanych rozwiązań. Jak produkty i działalność CreoConcept wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju?

Zarówno nasze produkty jak i sposób działania w stu procentach wpisują się w ideę odpowiedzialnego biznesu. Rok 2022 stał u nas pod znakiem inwestycji nie tylko w park maszynowy, ale również w nową halę produkcyjną i własny biurowiec. To wszystko pozwoli nam na wytwarzanie produktów w sposób bardziej zrównoważony, mniej energochłonny, a poprzez nowe możliwości produkcyjne i konsolidację produkcji w jednym miejscu znacznie obniżymy ślad węglowy naszych produktów. Nowa siedziba firmy znacząco wpłynie na poprawę warunków pracy naszych pracowników, utrzymamy także wysokie standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa, nad którym w firmie czuwa dział IT.

Wpływ na ideę zrównoważonego rozwoju mają także oferowane przez nas produkty. W tym miejscu można wspomnieć o naszej nowej marce Bafeo, która dostarcza filce akustyczne produkowane z przetworzonego wtórnie materiału PET.

Nasze flagowe produkty - ściany szklane, poprzez swoją budowę i materiały wykorzystane do ich produkcji zaliczane są do produktów ekologicznych. Po ich demontażu, aż 98 proc. materiałów możemy poddać recyklingowi, co więcej - nowy produkt wprowadzany przez nas do obrotu również zawiera domieszkę materiałów ponownie przetworzonych. W głównej mierze chodzi tu o aluminium i szkło, w których składzie ponad 18 proc. nowego produktu pochodzi z recyklingu.

Ponadto, ściany szklane w sposób nieoczywisty mają także wpływ na planetę: przeszklenia wprowadzają do pomieszczeń naturalne światło, znacznie redukując ilość zużywanej energii elektrycznej.

Dziękuję za rozmowę