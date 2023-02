"Architekci muszą odzyskać realną pozycję w społeczeństwie": Dobra architektura kontra zła biurokracja

Cameron Sinclair przekonuje, że dobra architektura kosztuje mniej niż zła biurokracja. "Dobra architektura to miejsca które ludzie kochają. A gdy darzą je uczuciem, to również o nie dbają. Sami czynią to środowisko bardziej przyjaznym" - przekonuje założyciel Armory of Harmony.

- Pracuję głównie tam, gdzie przetoczyła się wojna i na terenach dotkniętych katastrofami naturalnymi. Tu mamy do czynienia z ogromną biurokracją powiązaną z finansowaniem odbudowy. Często rządom i instytucjom łatwiej jest przekazywać pieniądze z wykorzystaniem rozwiązań szybkich - niekoniecznie dobrze przemyślanych - zauważa Cameron Sinclair, przekonując, że tworzenie dobrej architektury jest mniej kosztowne niż zła biurokracja.

Założyciel Armory of Harmony postulował również o przywrócenie pozycji architekta w społeczeństwie. - Jako środowisko architektów, potrzebujemy lepszych rzeczników naszych interesów w branży budowlanej, w świecie polityków. Potrzebujemy lepszy protektorów jako branża. A jeśli instytucje i stowarzyszenia nie potrafią nam tego zapewnić, musimy wykorzystać inne sposoby, by odnaleźć się w tym świecie.

Architekt prognozował również, że w nadchodzących latach ważnym elementem tworzenia architektury będzie niezależność energetyczna.

- Uważam, że architekci powinni wdrażać w swoich projektach strategie uwzględniające kwestie energetyczne - przekonywał.