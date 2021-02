Architekci powinni projektować biura pod kątem systemu pracy, a nie ilości biurek

Jak projektować biuro pod znakiem dystansu społecznego? Patrycja Suszek-Rączkowska, architekt wnętrz z Pracowni Projektowej Poco Design wskazuje, że koronawirus wymusił na nas zmianę zachowań, do których dotychczas przywykliśmy.

W kontekście projektowania przestrzeni biurowych warto sobie jednak uświadomić, że projektanci są dopiero drugim etapem tego projektu. Pierwszy krok należy do osób zarządzających, które muszą się teraz zastanowić, jak zmienić dotychczasowy system pracy.

- Rozwiązaniem będą z pewnością modele pracy hybrydowej. Część osób z pewnością zostanie też na home office, chociaż faktycznie ten styl pracy nie jest zbyt atrakcyjny dla wielu pracowników. Mając tego świadomość, jako architekci, będziemy projektować biura pod kątem systemu pracy, a nie na ilość biurek. Przestrzeń będzie wykorzystywać się inaczej, zapewne w systemach pracy zmianowej. Przed nami też z pewnością początek ery bezdotykowej, co oznacza korzystanie z systemów automatycznych – armatury bezdotykowej czy przycisków spłukujących. Takie rzeczy już się dzieją, ale dopiero teraz uświadomiliśmy sobie, jakie to potrzebne. Być może dojdzie też do tego, że kontrole dostępu będą odbywać się za pomocą prywatnego smartfona czy innych rozwiązań biometrycznych. Być może będzie szerzej dostępne sterowanie głosem. Powierzchnie styku, takie jak klamki czy poręcze, staną się częściej projektowane z użyciem materiałów antyseptycznych, a istniejące już powierzchnie styczne można spryskać nanosrebrem. Materiały wykończeniowe trzeba na pewno dobierać pod kątem ich antyseptyczności lub łatwości w czyszczeniu. Jeszcze większą rolę odegrają rośliny we wnętrzach, bo to naturalne oczyszczacze powietrza. Ostatnią istotną rzeczą jest doskonała wentylacja w biurach – dodała Patrycja Suszek-Rączkowska.

Patrycja Suszek-Rączkowska była prelegentką wydarzenia 4 Design Days Pre-Opening Online. 29 stycznia 2020 roku wzięła udział w dyskusji pt. "Jak zaprojektować 1,5-metrowe społeczeństwo...", poświęconej architekturze i projektowaniu w dobie dystansu społecznego.