Architekt musi umieć słuchać

Magdalena Federowicz-Boule, architekt, prezes i dyrektor kreatywna pracowni Tremend, wielokrotnie nagradzanej w międzynarodowych konkursach na przebudowy hoteli m.in.

w Paryżu, w Budapeszcie czy na Ukrainie jest jednym z jurorów 23. edycji konkursu KOŁO „Projekt Łazienki 2021”. W krótkiej rozmowie opowiada, co jest dla niej ważne w zawodzie architekta oraz w projektowaniu.

REKLAMA

Architektura zaangażowana społecznie. Czy projektując, można odmienić czyjeś życie na lepsze?

Architektura powinna podążać za stylem życia człowieka, a co za tym idzie, spełniać jego oczekiwania. Jeśli projektując nowe obiekty myślimy o ludziach, odpowiadamy na ich potrzeby, dopasowujemy rozwiązania do wymagań – zmieniamy ich życie na lepsze. Człowiek szuka tego, co jest mu bliskie, z czym się dobrze czuje, co wywołuje u niego wrażenie komfortu.

Jakie według Pani trzeba mieć umiejętności i cechy charakteru, żeby zostać dobrym architektem i osiągnąć sukces w branży?

Przede wszystkim trzeba umieć słuchać i być doskonałym obserwatorem – przyglądać się ludziom, trendom w życiu, rozpoznawać potrzeby użytkowników. Trzeba pamiętać o tym, że tworzymy dla ludzi.

Jakie rozwiązania warto wprowadzać, aby realizacje były przyjazne dla środowiska?

Wszystkie rozwiązania technologiczne, które sprawiają, że budynki są pasywne, czyli mające na celu zminimalizowanie zużycia energii w czasie eksploatacji, takie jak panele fotowolotaiczne, pompy ciepła, ściany kumulujące energię, odzyski ciepła itp. Warto pamiętać także o skali obiektów, planie względem stron świata, poszanowaniu krajobrazu.

Dlaczego warto próbować swoich sił w konkursach?

Konkursy to oczywiście przygoda, która daje szansę na wygraną, spełnienie marzeń i ambicji. Ale to też nauka – dzięki udziałowi w konkursach mamy szanse zobaczyć, jak myślą inni, jak analizują przestrzeń wokół siebie, jakie rozwiązania stosują. To może być bardzo pouczające i motywujące do dalszego rozwoju.

Na co zwraca Pani uwagę jako juror w konkursach architektonicznych, takich jak „Projekt Łazienki 2021” organizowany przez firmę Geberit?

Poza zgodnością pracy z obowiązującym regulaminem i spełnieniem wszystkich wytycznych konkursowych, zwracam uwagę na relację danej koncepcji z otoczeniem oraz akcept funkcjonalny – dostępność dla różnych grup użytkowników – dzieci, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych itp. Istotne dla mnie jest także zastosowanie ekologicznych rozwiązań.