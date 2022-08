Architekt o projektowaniu mieszkań na wynajem

Jak zaprojektować mieszkanie na wynajem? Z jednej strony ważna będzie w takim przypadku funkcjonalność, a z drugiej wywołanie u potencjalnego najemcy poczucia domowego ciepła. O szczegółach opowiada arch. Ida Mikołajska, MIKOŁAJSKAstudio.

Zaprojektowanie mieszkania przeznaczonego do wynajęcia nie jest oczywistym zadaniem. W trakcie przygotowywania takiej przestrzeni trzeba rozważnie inwestować, ale jednocześnie uwzględnić potrzeby przyszłego mieszkańca i sprawić, że poczuje się jak u siebie. Jest kilka kluczowych kwestii, które warto brać pod uwagę w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Każda przestrzeń jest nową historią, którą kształtują jej mieszkańcy. Właściwy projekt powinien przewidywać potrzeby lokatorów i proponować odpowiednie rozwiązania. Chociaż dopasowanie pomieszczeń do konkretnej osoby nie wydaje się trudne, to nie zawsze będzie to oczywiste zadanie. Spory problem pojawia się, gdy ma być to aranżacja miejsca pod wynajem. Z jednej strony ważna będzie w takim przypadku funkcjonalność, a z drugiej wywołanie u potencjalnego najemcy poczucia domowego ciepła. Do projektu mieszkania trzeba więc podejść w odpowiedni sposób, aby powstało harmonijne połączenie zaspokajające wszystkie te potrzeby.

Przemyślany układ pierwszym krokiem do ergonomiczności

Przygotowanie mieszkania na wynajem to proces składający się z kilku etapów. Warto rozpocząć go już w momencie prac projektowych i budowlanych. To właśnie wtedy najlepiej jest rozplanować, która część będzie odpowiadała za daną sferę życia. Pozwoli to przygotować funkcjonalne rozwiązania i zapobiec późniejszym kosztownym remontom.

– Podejmując decyzje związane z realizacją aranżacji, dobrze jest świadomie wybierać wykorzystywane materiały. Chociaż lepszej klasy wykończenie oznacza większy wkład finansowy na początku, to będzie to długotrwała inwestycja. Jeżeli jednak szukamy oszczędności, warto postawić na tańsze meble ruchome i elementy, które stosunkowo łatwiej wymienić. Szczególnie w przypadku mieszkania, które planujemy wynająć, warto zainwestować w materiały niekoniecznie luksusowe a wytrzymałe, ponieważ nie wiemy, w jaki sposób będą one traktowane przez najemców. Oprócz jakości trzeba postawić również na funkcjonalne i łatwe w utrzymaniu czystości rozwiązania, które ułatwią codzienność mieszkańcom, ale również sprzątanie po zmianie lokatorów. – radzi Ida Mikołajska, architektka, współwłaścicielka pracowni MIKOŁAJSKAstudio.

Jak stworzyć domowe ciepło?

Tak jak w przypadku nowych znajomości, przy wynajmowaniu mieszkania kluczowe jest pierwsze wrażenie. Podczas prezentowania mieszkania potencjalnym lokatorom ważna jest przytulna atmosfera. Miejsce to musi kojarzyć się z domową aurą. Warto pamiętać jednak o umiarze, który zostawi wynajmującym pole na własną personalizację. Nie powinniśmy zapełniać każdej półki i szafki dodatkami, które utrudniłyby realizację osobistych pomysłów najemców dotyczących wnętrza.

– Odczucie przytulności we wnętrzu możemy osiągamy dzięki wielu czynnikom, o które w dużej mierze możemy zadbać, m.in. dzięki tekstylnym dodatkom, takim jak dywany czy zasłony. Te drugie nadadzą pomieszczeniom ciepła, a także zapewnią mieszkańcom intymność. Wpływ na klimat otoczenia ma również oświetlenie - właściwie dobrane podkreśli atuty każdej powierzchni i wpłynie na dobrą energię lokatorów. Źródła światła o tej samej temperaturze barwowej dopełnią odczucia spójności całej przestrzeni. – dodaje Ida Mikołajska.

Minimalizm uzupełnieniem indywidualnych upodobań

Projektując mieszkanie na wynajem musimy zdawać sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie nie uda się całkowicie spełnić oczekiwań estetycznych wszystkich potencjalnych najemców.