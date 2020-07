Architektki z MVRDV o niezwykłym projekcie w Polsce. Concordia Design Wrocław otwarta

Wrocław zachwycił mnie fantastyczną historią miasta i architekturą. Dlatego z tak ogromną odpowiedzialnością wiązało się nasze uczestnictwo w projekcie - mówiła Nathalie de Vries, współzałożycielka pracowni MVRDV, podczas otwarcia Concordii Design Wrocław autorstwa holenderskiej pracownii.

Projekt Concordii Design Wrocław na Wyspie Słodowej przygotowany przez MVRDV obejmował renowację istniejącej kamienicy, przy zachowaniu fasady obiektu wraz z charakterystycznymi zdobieniami i gzymsami, która płynnie przechodzą w nową, współczesną i minimalistyczną część budynku. Zróżnicowanie starego i nowego budynku zostało w podkreślone poprzez strukturę materiałów wykończeniowych. - Istotne dla nas było zintegrowanie tych dwóch budynków, aby jeden płynnie przechodził w drugi - podkreśliła Nathalie de Vries, współzałożycielka pracowni MVRDV, podczas konferencji prasowej z okazji otwarcia Concordii Design Wrocław projektu holenderskiej pracownii.

- Próbowaliśmy stworzyć architekturę otwartą i dostępną zarówno dla młodych i starszych ludzi, mieszkańców Wrocławia, turystów, jak i dla biznesu - zaznaczyła architektka. - Budynek jest na tyle otwarty, że nawet ptaki zbudowały tu swoje gniazdo - wspomniała.

Budynek ma przyciągać wszystkich. - Być jak latarnia - podkreśliła. Nathalie de Vries ma nadzieję, że sam budynek będzie utożsamiany przez wrocławian jako nowa część ich domu. - Być może, dzięki temu projektowi, uda nam się zaznaczyć w historii miasta - dodała. Fokke Moerel, partner MVRDV, także ma nadzieję, że budynek stanie się częścią nie tylko wyspy, ale też Wrocławia.

Nathalie de Vries uważa, że zawsze zadaniem architekta jest zaktywizowanie miejsca, gdzie powstaje projekt. - Chcemy tworzyć dobry klimat miejsca przez budynek. Nasz projekt zlokalizowany jest na wyspie, która sama w sobie jest magiczna, tu każdy zwalnia krok i tempo. Architektura ma zapewnić platformę i zaprosić ludzi do odkrycia budynku - stwierdziła.

- Nasz budynek jest "z widokiem". Zaprojektowaliśmy wiele punktów otwarcia, wyjścia z budynku, także na sam dach. Chcieliśmy, aby mieszkańcy mogli cieszyć się widokiem na miasto z różnych perspektyw - dodała Fokke Moerel.

Jak zauważyła architektka, praca przy tego typu projekcie, gdzie ma miejsce duża renowacja, średnio trwa od 6 do 8 lat. - Za każdym razem mamy nadzieję, że będzie krócej, choć prawie się to nie zdarza. Projekt na Wyspie Słodowej był niesamowity pod względem czasu, bo zajął nam połowę mniej niż zwykle. A trzeba zaznaczyć, że przeszliśmy przez wiele zmian w projekcie i sytuację z Covid-19, to pokazuje jaki nam towarzyszył entuzjazmientuzjazm energia - podsumowała.