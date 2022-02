Artystyczny upcykling. Martin Nielaba zmienia stare obiekty w dzieła sztuki

Martin Nielaba to artysta malarz, rzeźbiarz, a także wynalazca i mistrz szermierki. Znany jest z unikatowych obrazów olejnych i instalacji, z którymi wychodzi bezpośrednio do odbiorcy umieszczając je w przestrzeni publicznej, zachęcając do odbierania sztuki również przez dotyk. Nielaba jest jednym z prekursorów upcyklingu, a swoje działania w tym obszarze rozpoczął pod koniec lat 80. XX wieku. Nam opowiada m.in. o drugim i trzecim życiu obiektów, międzyprzestrzennej obecności sztuki i byciu artystą-rzemieślnikiem.

Recycling, upcykling, gospodarka zrównoważonego obiegu to obecnie bardzo nośne tematy. Pan nowe życie nadawać zaczął przedmiotom już w latach 80. XX wieku. Czuje się Pan pionierem w tej dziedzinie?

Pod koniec lat 80-tych XX wieku kiedy to zacząłem wyrażać mój sprzeciw wobec konsumpcjonizmu i braku naszej dbałości o środowisko, słowo upcykling nie było nikomu znane. To wówczas rozpocząłem mój cykl przywracania starym zniszczonym obiektom użytkowym nowego życia, zamieniając je w unikatowe dzieła sztuki i jednocześnie zachowując pierwotną funkcję takich przedmiotów.

Na odnalezionych przeze mnie meblach, z których nikt nie chciał już korzystać lub były przeznaczone na śmieci, malowałem obrazy, które następnie pokrywałem wynalezioną przeze mnie żywiczną mieszaniną lakierową. Dzięki temu pokazywałem jak to, co uznajemy już za nieprzydatne i niewarte naszej uwagi zamieniało się w niezwykle ciekawy i unikatowy użytkowy obiekt sztuki, który powraca do życia w przestrzeni publicznej i prywatnej.

Było to wówczas bardzo pionierskie, co w szczególności pokazała moja pierwsza wystawa takich prac, która odbyła się w 1990 r. w Szwajcarii. To właśnie odwiedzający uświadomili mi, że jest to coś czego nie znają i namawiali mnie, abym kontynuował pracę w tym obszarze. Było to nowym spojrzeniem na obiekt codziennego użytku w kontekście klarownego zaprzeczenia ludzkiej obojętności na otaczającą nas naturę.

Oczywiście wszyscy znamy przykłady przedmiotów jakie zamieniono w dzieła sztuki, jak np. pisuar Marcela Duchampa, ale pozostały one jedynie w przestrzeni muzealnej ekspozycji nie mając możliwości powrotu do pierwotnego funkcjonowania w interakcji z odbiorcą.

Upcyklingował Pan przedmioty, kiedy upcykling w zasadzie nie istniał, wynalazł Pan własną powłokę żywiczną, którą pokrywa swoje prace, nadając im trwałość, ma Pan na swoim koncie przygodę z branżą modową przy kolekcji torebek… Mam wrażenie, że stale próbuje Pan wynaleźć coś nowego.

Jestem nie tylko artystą, ale również wynalazcą, co powoduje, że spektrum moich możliwości technicznych, warsztatowych w połączeniu z wyobraźnią podsuwa mi ciągle nowe rozwiązania. Wystarczy, że zobaczę jakiś problem lub obszar wymagający usprawnienia, a moja wyobraźnia natychmiast podsuwa mi różne pomysły. Dzięki temu mój wynalazek stosuję nie tylko w obszarze sztuki, ale również w innych dziedzinach.

Żywiczna mieszanina lakierowa, którą „narzeźbiam” na morfologię malunku początkowo miała służyć zabezpieczeniu obrazu, tak aby nie uległ on zniszczeniu. Koniecznym stało się wówczas dla mnie stworzenie takiego składu mieszaniny, która w najwyższym stopniu spełniłaby moje wymagania. Nie było to łatwe zadanie, jeśli weźmiemy pod uwagę sztukę, która nie zna kompromisów.