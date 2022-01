Barbara Uherek-Bradecka, BB Architekci, o drewnie w architekturze na 4 Design Days

O wykorzystaniu drewna w architekturze, trendzie na drewniane budynki i drewnianych zabytkach rozmawiamy z Barbarą Uherek-Bradecką, współwłaścicielką pracowni BB Architekci, prelegentką 4 Design Days (27-30 stycznia, MCK Katowice, www.4dd.pl).

W uznanym za najlepszy budynek ekologiczny przez PLGBC projekcie Centrum Edukacji Ekologicznej w Gliwicach na elewacjach zastosowaliście Państwo drewniane belki konstrukcyjne. Lubicie sięgać po drewno w swoich projektach?

Bardzo. Ten projekt jest związany z przetwarzaniem i składowaniem odpadów, oraz edukacją ekologiczną, dlatego staraliśmy się użyć jak najwięcej naturalnych materiałów. Belki drewniane z drewna klejonego w tym projekcie będą widoczne nie tylko od zewnątrz na elewacjach ale także we wnętrzach, gdzie postanowiliśmy tak ukształtować sufity, by je wyeksponować. Budowa trwa, właśnie te belki zamontowano.

Ostatnimi czasy dużo mówi się o budowaniu coraz większych obiektów z drewna i ograniczających nas w Polsce przepisach budowlanych w tym zakresie. Czysto hipotetycznie, czy podjęłaby się Pani zaprojektowania wieżowca wysokiego na 30 pięter z drewna?

Hipotetycznie – bardzo chętnie! Zwłaszcza koncepcyjnie. Praktycznie – cóż… nie mam doświadczenia w tym zakresie. Jednak zaobserwować można duże zainteresowanie tym zagadnieniem. Wielu studentów porusza ostatnio ten temat w swoich pracach dyplomowych. Może nie są to jeszcze wieżowce, ale budownictwo wielorodzinne zdecydowanie tak. Widać więc, że temat staje się coraz bardziej popularny.

Jedną z Pani specjalizacji jest konserwacja zabytków. Jak kwestia trwałości drewna jako materiału budowlanego wygląda z perspektywy osobowy zajmującej się konserwacją zabytków? Jak wiele zachowało się drewnianych zabytków? Czy ich stan jest znacznie gorszy niż budynków z innych materiałów?

Budynki drewniane to chronologicznie rzecz ujmując pierwotne budownictwo na naszych terenach. Znacznie łatwiej ulegają one jednak destrukcji niż budynki kamienne czy ceglane, więc oczywiście obiektów drewnianych z czasów najdawniejszych jest mało. Podczas gdy na Śląsku znajdziemy obiekty kamienne nawet z XI wieku to drewniane zabytki datować można najwcześniej na wiek XIV i XV.

Zachowało się ich jednak wbrew pozorom dość sporo. Wiele z nich można zwiedzać - zwłaszcza tych wpisanych na szlak budownictwa drewnianego (to nie tylko Śląsk ale także 4 inne województwa).Obecnie konserwacja drewna, czy nawet jego datowanie nie nastręcza już takich kłopotów jak dawniej, jednak wciąż wiele obiektów remontowanych jest bez należytej dbałości o szczegóły czy tradycję budowlaną.

Czy istnieją jakieś specjalne rodzaje, typy drewna lub technologie budowy, które pozwalają w pełni wykorzystać jego walory budowlane i zapewnić trwałość budynku?

Obecnie drewno wykorzystuje się w różnych elementach – zarówno jako materiał konstrukcyjny, jak i dekoracyjny. Największą i w zasadzie dla mnie jedyną wadą drewna jest jego łatwopalność. Nie ma co ukrywać – by w pełni wykorzystać drewno w budownictwie trzeba stosować szeroką gamę (zarówno syntetycznych jak i naturalnych – mam tu na myśli oleje) środków konserwujących. Wtedy drewno można stosować w zasadzie wszędzie – nawet w strefach mokrych czyli pod przysłowiowym prysznicem.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Anna Sołomiewicz

Barbara Uherek-Bradecka, weźmie udział w sesji dyskusyjnej ARCHITEKTURA Drewno. Obalamy mity. Łatwopalne, drogie, trudne w utrzymaniu, nietrwałe – prawda czy fałsz? Jak budować z drewna w XXI wieku?

