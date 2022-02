Bartosz Haduch, NArchitekTURA: ciekawi mnie architektoniczna interpretacja zjawisk natury

NArchitekTURA to multidyscyplinarna pracownia działająca w wielu obszarach, od architektury, przez grafikę, po publicystykę. Rozmawiamy z jej założycielem, Bartoszem Baduchem, o nominacji do nagrody Miesa van der Rohe, projekcie Parku Pamięci Wielkiej Synagogi, zrównoważonym projektowaniu, dialogu sztuki z architekturą i... graniu drugoplanowej roli na wystawach sztuki.

Nagroda Miesa van der Rohe to prawdopodobnie najbardziej prestiżowa

nagroda architektoniczna w Europie. Czujecie, że zakwalifikowanie na krótką listę 40 najciekawszych realizacji w ramach tego konkursu jest zwieńczeniem pewnego etapu w Państwa pracy czy też kamieniem milowym w Państwa działalności? A może raczej traktujecie ją jako kolejną do kolekcji nagród (macie w końcu na koncie wygraną w plebiscycie na projekt Ambasady Europy i nagrody w kilku międzynarodowych konkursach, zostaliście też wyróżnieni przez magazyn Wallpaper* jako jedna z najbardziej utalentowanych młodych pracowni na świecie - i to już 10 lat temu)?

Bartosz Haduch: Takie wyróżnienia są oczywiście bardzo miłe i cieszymy się, kiedy nasze realizacje są dostrzegane i doceniane w szerszym kontekście globalnym – międzynarodowe nagrody i publikacje zaowocowały nawet niewielkimi projektami NArchitekTURY w Europie, Afryce i Azji.

Nie przeceniałbym jednak wpływu tego typu wydarzeń czy też związanej z nimi chwilowej popularności medialnej na codzienną pracę architektów – również naszą. To bardziej dodatek, niż cel sam w sobie. W moim przekonaniu tylko przestrzeń zbudowana i zamieszkana daje podstawę do miarodajnej oceny czy weryfikacji i to właśnie na tej realnej stronie architektury wolę się koncentrować.

W projekcie Parku Pamięci Wielkiej Synagogi wykorzystaliście Państwo

odpady przemysłowe w postaci płyt z piaskowca. Często sięgacie po odpady

przemysłowe w swoich projektach?

B.H.: Staramy się, choć dobór materiałów zawsze związany jest integralnie ze specyfiką i kontekstem danego projektu. W przypadku Parku Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu te odzyskane płyty kamienne idealnie wpisały się w charakter zaplanowanej przez nas przestrzeni publicznej. Moduły z szarego piaskowca o wymiarach 120 x 220 cm zdobią „reliefy” złożone z niezliczonych żłobień o zmiennych głębokościach. Te linie wycięte w kamieniu tworzą rodzaj niepowtarzalnych „płaskorzeźb”, zmieniających swój wizerunek w zależności od kąta padania światła i jego intensywności, czy też warunków atmosferycznych – deszczu, śniegu itp.

Co ciekawe, ten geometryczny wzór nie jest efektem pracy architektów wykorzystujących najnowsze technologie, lecz w dużym stopniu dziełem przypadku. W kamieniołomie płyty te służyły jako podstawy do cięcia mniejszych formatów i nikt wcześniej nie wpadł na pomysł zastosowania ich w budownictwie. Są one odpadem przemysłowym, ponownie wykorzystanym i „przywróconym do życia” – niejako w geście sprzeciwu wobec nadmiernej eksploatacji bogactw naturalnych.

Czasem recykling zyskuje też nieco inne oblicze w naszych projektach.

W przypadku wystawy „Hokusai. Wędrując...” w Muzeum Narodowym w Krakowie udało nam się przekonać specjalistyczną firmę do wypożyczenia kilku ton kamieni na potrzeby zaczerpniętych z japońskiej tradycji tzw. suchych ogrodów (karesansui), które zaplanowaliśmy w ramach ekspozycji. Po jej zakończeniu te setki głazów trafiły z powrotem do sprzedaży i ozdobiły zapewne jeszcze niejeden ogród.