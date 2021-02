Bezdotykowy design: technologia musi wspierać kontakty społeczne

Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której przedmioty staną się barierą społeczną w relacjach między ludźmi i „popłyniemy” w taki dystans, z którego nie będzie powrotu do tego stopnia, że będzie on barierą nieakceptowalną społecznie - tak o projektowaniu w dobie dystansu społecznego mówił w trakcie 4 Design Days Pre-Opening Online architekt i designer Robert Majkut.

REKLAMA

Czy nowoczesne, bezdotykowe technologie i systemy mogą nam pomóc w niełatwej walce z pandemią? Czy staną się powszechne w miejscach pracy, na ulicach, w sklepach i wreszcie w naszych domach? W trakcie wydarzenia 4 Design Days Pre Opening Online mówił o tym designer i architekt Robert Majkut.

– Po pierwsze, mamy obecnie do czynienia z pewną anomalią i niekoniecznie sytuacja ta będzie trwała wieki. Po drugie – mamy do czynienia z retrospekcją tego, z iloma elementami mamy codziennie kontakt i czy w ogóle jesteśmy w stanie te kontakty z przedmiotami, z architekturą, z wieloma obiektami, chociażby z domu do pracy, wyeliminować. Wydaje mi się, że nie. I okazało się, że to jest trochę walka nierówna, bo o ile możemy nacisnąć guzik w windzie długopisem czy kluczem, o tyle drzwi do łazienki czy przycisku w toalecie, już nie do końca. Skala trudności pokonywania tych problemów jest różna. Po trzecie, trzeba się zastanowić, na ile rozwiązania, które są zdeterminowane przez te szczególne warunki, będą nam potrzebne w dalszej przyszłości, jeżeli obecne czynniki zagrożenia zostaną zneutralizowane czy zminimalizowane. Na pewno będziemy na nie zwracali znacznie większą uwagę – mówił Robert Majkut.

Dzięki pandemii trochę większą uwagę zwróciliśmy na pewne możliwości technologiczne, które dotychczas trochę trwały w uśpieniu, dodawał założyciel studia Robert Majkut Design. - Nie możemy jednak doprowadzić do sytuacji, w której przedmioty staną się barierą społeczną w relacjach między ludźmi. Że „popłyniemy” w taki dystans, z którego nie będzie powrotu, że będzie on barierą nieakceptowalną społecznie. Że my staniemy się interfejsem biologicznym do urządzeń, które obsługujemy – podkreśli Robert Majkut.

Robert Majkut był prelegentem i moderatorem w trakcie wydarzenia 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl).