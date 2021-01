Centra handlowe przejdą ważną, ale bolesną przemianę

"New Hospitality" nie jest niczym, wykreowanym przez pandemię. Już wcześniej trąbiliśmy o tym, że idą zmiany. Akceleracja tych zmian nastąpiła w kryzysie, kiedy okazało się, że stary model już nie działa - przekonuje Piotr Kalinowski, CEO, MIXD, prelegent 4 Design Days Preopening Online (www.4dd.pl).

Czy koronawirus zmienił sposób myślenia o projektowaniu przestrzeni retail? Czy architekci zaczęli zwracać uwagę na inne aspekty architektury takich miejsc?

Poprzez to, że przestrzenie retail zostały zamknięte, kiedy już minął pierwszy szok, okazało się to, o czym mówiłem od dawna. Każda zmiana następuje szybko, w nieoczekiwany sposób i w nieprzewidzianym czasie. Z dnia na dzień handlowcy i firmy muszą adaptować się do nowej rzeczywistości. Jednocześnie w trakcie kolejnych lockdown-ów jest czas na to, aby przemyśleć działania i zastanowić się, czy to co było na pewno było dobre? Dlaczego wielu osobom przebywanie i korzystanie z centrów handlowych wcale dobrze się nie kojarzy?

W przestrzeniach retail widać największą przestrzeń do zmiany wymuszoną szybkością wzrostu branży e-commerce i zmianą stylu życia. Moim zdaniem, ogromne nieruchomości, jakimi są centra handlowe będą przechodzić ważną, ale bolesna przemianę. Ludzie nie przestana się spotykać i szukać sposobu do spędzania czasu.

Moim zdaniem współczesna sprzedaż nie ma nic wspólnego ze sprzedażą jeszcze sprzed 5 lat. Teraz na znaczeniu nabiera doświadczenie, czyli odbieranie marek. Centra handlowe staną się miejscami do spotkań, gdzie młodzież i starsi będą szukać doświadczeń. Jakie to będą doświadczenia? Jak marki odzieżowe, elektroniczne, gastronomiczne im je zapewnią? Tutaj zacznie się strategiczna praca brandów, a potem część nasza, czyli projektowanie przestrzeni.

Przestrzenie centrów handlowych są najważniejszym punktem spotkania marki z człowiekiem. Osobiście nie cierpię zakupów w internecie. Nie mogę nic przymierzyć, nie lubię zbyt długo siedzieć i szukać tego, co akurat trzeba kupić. Zakupy w internecie są niewygodne, męczące i mało inspirujące. Myślę, że wiele z osób odkrywa bardziej ich funkcjonalność wynikającą z braku konieczności straty czasu na podróż, docenia mnogość wyboru. Ale samo doświadczenie zakupów w internecie? Straszne. Myślę, że dla wielu osób szukanie inspiracji, dokonywanie wyborów i zakupy jako takie mogą wyglądać inaczej.

Rola w tym strategów marek i projektantów. MIXD od lat wspiera transformacje polskich centrów handlowych, więc jesteśmy gotowi na nowe wyzwania. Gastronomia, ubrania, ale także nowe obszary. Wymiana inspiracji, moda, forum wymiany myśli, spotkania, eventy. Na to wszystko musi się znaleźć miejsce w nowoczesnym centrum. Myślę, że bardziej niż handlowe będzie to Centrum Doświadczeń. Czekamy na pierwsze odważne decyzje zarządów właścicieli centrów na przemianę, na nową rzeczywistość. Im szybciej tym lepiej.