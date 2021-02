Cezary Grabowski, Bouygues Immobilier Polska: Stawiamy na budownictwo zrównoważone

Obecnie jednym z najważniejszych elementów naszej strategii jest budownictwo zrównoważone, które uwzględnia rozwiązania z obszarów ekologii i well-being - mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Jesteśmy w trakcie wprowadzania do sprzedaży pierwszej inwestycji w tym roku. To Le Vert, czteropiętrowy budynek z dziedzińcem i podziemną halą garażową, który zbudujemy we Wrocławiu przy ulicy Pilczyckiej. Zaplanowaliśmy w nim 83 mieszkania o wielkości od 30 mkw. do 85 mkw. W tym roku na pewno wprowadzimy kolejne inwestycje także w Warszawie i w Poznaniu. Ponadto, zamierzamy uruchomić nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Trójmieście wyjaśnia Cezary Grabowski. - Będziemy konsekwentnie podążać przyjętą przed laty strategią budowania kameralnych osiedli i kompaktowych mieszkań, urozmaicając ofertę większymi projektami- dodaje.

- Tam, gdzie tylko to możliwe, będziemy wprowadzać rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne, białe poszycia dachów, zielone ściany, systemy gromadzenia wody deszczowej, zielone patia ze strefami wypoczynkowymi, a także elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jedną z największych atrakcji Le Vert będzie zielona strefa relaksu na dziedzińcu, gdzie pojawią się leżaki i ławki wykonane z naturalnych materiałów – drewna i metalu. Teren wokół budynku ozdobią trawy, krzewy, kwiaty i nowo posadzone drzewa - mówi Cezary Grabowski.