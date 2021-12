Co wiemy o pierwszym hotelu Autograph Collection Hotels by Marriott w Polsce?

Już niebawem swoje podwoje otworzy pierwszy w Polsce ekskluzywny hotel marki Autograph Collection Hotels by Marriott, Stradom House. Obiekt powstał w zabytkowej krakowskiej kamienicy z XIV wieku, a za jego projektem stoją dwie pracownie architektoniczne, brytyjskie studio Blacksheep i hiszpańska pracownia ADC Atelier. O wyjątkowym projekcie opowiada Lionel Valla, Hotel General Manager w Angel Poland Group.

REKLAMA

Stradom House - pierwszy w Polsce, ekskluzywny hotel należący do Autograph Collection Hotels by Marriott stanął w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu i już wkrótce przyjmie pierwszych gości. Inwestycja Angel Poland Group obejmuje kamienicę przy ul. Stradomskiej, której historia sięga XIV wieku. Na przestrzeni lat mieściły się w niej m.in. klasztor, szpital i siedziba dowództwa wojskowego, dlatego dla mieszkańców Krakowa stanowi dziedzictwo dawnej stolicy Polski.

Co czyni Stradom House tak wyjątkowym projektem?

Wizją towarzyszącą projektowaniu Stradom House było stworzenie niepowtarzalnego miejsca tutaj, w Krakowie. Miejsca, w którym ludzie będą mogli swobodnie brać udział w wydarzeniach kulturalnych, korzystać z restauracji, klubu, 5-gwiazdkowego hotelu czy centrum spa & fitness i przestrzeni eventowych. Zespół ekspertów zadbał o płynny przepływ doświadczeń z najwyższą dbałością o szczegóły. Angel Poland Group przenosi filary swojej marki: kapitał, lokalizację i lifestyle na kolejny poziom.

Ten wspaniały budynek jest przesiąknięty niezwykłą historią, położony pomiędzy dzielnicą żydowską a królewską. Został zbudowany w XIV wieku, ma bogatą przeszłość, bowiem znajdował się tu kościół, klasztor oraz szpital. Ten liczący 125 pokoi hotel odrodził się na nowo, stając się modną lokalizacją na mapie Krakowa. Położenie Hotelu jest doskonałym miejscem do odkrywania tętniącego życiem miasta. Goście mogą zrelaksować się i wypocząć w „Soli” - nowoczesnym hotelowym spa i centrum fitness. Do swojej dyspozycji mają laboratorium urody - miejsce stworzone do indywidualnych zabiegów pielęgnacyjnych z wykorzystaniem lokalnej soli kamiennej, a także 20-metrowy kryty basen i najnowocześniejsze urządzenia do zabiegów mokrych. Smakoszy zachwyci elegancka restauracja z owocami morza, oferująca połączenie klasycznych dań z menu otwartym na światowe trendy. Dodatkowo w hotelu znajduje się druga restauracja inspirowana wielokulturową kuchnią krajów śródziemnomorskich, dzięki której można doświadczyć wyjątkowych doznań smakowych. Hedwigs - perła hotelu, światowej klasy bar i piwnica z winami mieści się w odrestaurowanej kaplicy, będąc hołdem dla przeszłości budynku.

Skąd pomysł na rewitalizację właśnie tego budynku?

Przede wszystkim lokalizacja. Kamienica Stradom znajduje się w strategicznym miejscu z doskonałą dostępnością, tuż pomiędzy starym miastem a dzielnicą Kazimierz. Ponadto pomimo początkowo złego stanu technicznego, zespół projektowy dostrzegł ogromny potencjał w tym opuszczonym budynku. Jego długa i ciekawa historia była wspaniałym źródłem inspiracji do stworzenia tożsamości tego miejsca na nowo. Idealnie pasowała również do filarów Angel Poland Group.