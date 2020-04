Czy czas wielkich inwestycji w biura już za nami? Interbiuro o wpływie koronawirusa na branżę fit-out

Jak na obecny kryzys reaguje branża fit-outowa? Czy panująca pandemia i związane z nią obostrzenia administracyjne spowodowały przestoje w realizowanych projektach i mniejsze zainteresowanie klientów? Rozmawiamy z Wojciechem Galejem, dyrektorem realizacji, Interbiuro Design & Fit Out.

- Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z dnia na dzień zmienia się nie tylko zakres pandemii, ale również obostrzenia administracyjne. Dotyczy to przede wszystkim obywateli i ich swobód, ale też naszych działań, jeżeli chodzi o fit-out - relacjonuje Wojciech Galej, dyrektor realizacji, Interbiuro Design & Fit Out.

Wojciech Galej dzieli wpływ koronawirusa na branżę na trzy grupy. - Pierwszą grupę stanowią projekty w realizacji, w których przejęliśmy już powierzchnię i gdzie trwają prace budowlane. (...) Rzeczą najważniejszą na daną chwilę jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, jak i ich podwykonawcom. Mamy ustalone z inspektorem BHP szczegółowe procedury, które są wdrażane we wszystkich projektach - opisuje Wojciech Galej.

- Druga grupa klientów i zadań to wstępne rozmowy z klientami. W tej grupie klienci trochę spowolnili swoje działania. Trzecia grupa to zapytania ofertowe. Marzec był dla nas najbardziej pracowitym miesiącem w pierwszym kwartale tego roku. Tych zapytań jest bardzo dużo. Większość naszych klientów wierzy, iż w ciągu kliku miesięcy sytuacja się ustabilizuje i w trzecim - czwartym kwartale będzie można prowadzić już normalne prace realizacyjne. W co również wierzymy - podsumowuje Wojciech Galej.