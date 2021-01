Pomimo oczywistych dramatów, których doświadczyliśmy i doświadczamy w związku z pandemią koronawirusa, miała ona także pozytywny wpływ na aspekty związane ze zdrowiem i ochroną środowiska – mówi projektantka Paulina Grabowska, właścicielka studia NAS-DRA Conscious Design i prelegentka wydarzenia 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl).

Czy koronawirus wpłynął na projektowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju? Dostrzega Pani zmiany w tym kierunku?



Pomimo oczywistych dramatów, których doświadczyliśmy i doświadczamy w związku z pandemią koronawirusa, miała ona także pozytywny wpływ na aspekty związane ze zdrowiem i ochroną środowiska. Przede wszystkim poczucie zagrożenia naszego życia spowodowało, że zaczęliśmy być świadomi wszystkich stresorów, które mają negatywny wpływ na naszą odporność, wydolność oraz samopoczucie. W ciągu kilku tygodni nasze zdrowie stało się dla nas ważniejsze niż ekonomia. Środowisko, w jakim żyjemy ma na nas bezpośredni wpływ. Dlatego też zaczęliśmy się zwracać w kierunku zdrowych i zrównoważonych praktyk w projektowaniu, żywieniu oraz samorealizacji. Dzieje się tak dlatego, że rozwiązania związane ze zrównoważonym rozwojem są najczęściej prozdrowotne oraz sprzyjają utrzymaniu balansu pomiędzy działaniami człowieka, a dbaniem o środowisko.

Jaka jest świadomość Polaków w podejściu do dobrych, ekologicznych rozwiązań? Jak zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat?

Zależy o jakim pokoleniu Polaków mówimy. Jeśli chodzi o najstarsze pokolenia, to wg moich obserwacji ich świadomość dobrych ekologicznych rozwiązań jest ogromna, mimo że często nie zdają sobie z nich sprawy. Często są one podyktowane zwykłą oszczędnością. Ubranie swetra zamiast podkręcanie kaloryfera. Wykorzystanie grubych dywanów w pomieszczeniach, które izolują nasze stopy od chłodnych podłóg, dzięki czemu nie popadamy w dyskomfort cieplny. Wykorzystywanie grubych zasłon jako kurtyny termicznej czy oczyszczenie naczyń w zlewie napełnionym wodą, przed włożeniem ich do zmywarki, zamiast opłukiwania ich pod wodą bieżącą. To czynności proekologiczne, które często stosują nasi dziadkowie i rodzice na porządku dziennym, nie zdając sobie sprawy z ich ogromnej wagi w dbaniu o środowisko i zużycie surowców.

Młodsze pokolenia z kolei są bardzo aktywne, mamy Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Extinction Rebellion Polska i wiele innych ugrupowań, które bardzo mocno działają oraz informują o zagrożeniach związanymi ze zmianami klimatycznymi. To są ważne i mocne głosy, mówiące o rosnącym problemie suszy w Polsce, wyniszczaniu bioróżnorodności i dążeniu do neutralności klimatycznej.

Moje pokolenie, czyli szeroko opisywani i badani Millenialsi jest dość aktywne, jeśli chodzi o proekologiczne rozwiązania. Jesteśmy pokoleniem które poszukuje i stosuje najchętniej tego typu rozwiązania, mając przy tym dużą świadomość ich wpływu na środowisko.