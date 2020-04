Czy kryzys klimatyczny zejdzie na dalszy plan? Rozmawiamy z Petem Kercherem, Design for All Europe

Czy pandemia koronawirusa odwróci naszą uwagę od problemów ochrony środowiska czy zmian klimatu? Czy uznamy, że nie stać nas na luksus troski o środowisko? Czy design może pomóc nam w radzeniu sobie z obecnym kryzysem? Rozmawiamy z Petem Kercherem, ambasadorem organizacji Design for All Europe, założycielem Europejskiego Instytutu Projektowania i Niepełnosprawności.

Czy pandemia koronawirusa odwróci nasza uwagę od kryzysu klimatycznego? Pete Kercher nie wyklucza takiego scenariusza. Sam jednak apeluje o przyjęcie bardziej holistycznego podejścia. – Istnieje ogromne ryzyko, że zaczniemy skupiać się tylko na bieżących problemach, w tym wypadku tych zdrowotnych, zupełnie ignorując wszystko inne. I będzie to bardzo duży błąd, ponieważ te rzeczy są ze sobą ściśle związane – przekonuje.

– Mieszkam na północ od Mediolanu i tutaj powietrze jest czyste. Jednak bliżej Mediolanu, który geograficznie położony jest na równinie otoczonej przez pasmo gór, powietrze stoi w miejscu. (...) Wiele osób, którd mieszkają w tamtych okolicach ma problemy z systemem oddechowym. Kiedy pojawia się wirus atakujący drogi oddechowe, osoby te są w gorszej kondycji niż ludzie mieszkający w miejscach, gdzie powietrze jest lepszej jakości. Traktowanie kryzysu związanego z koronawirusem jako całkowicie odrębnego zjawiska, wyrwanego z kontekstu zmian klimatycznych czy ochrony środowiska, jest zatem podstawowym błędem. Nie mówię oczywiście, że koronawirus jest spowodowany kryzysem klimatycznym, ale ten kryzys z pewnością nie ułatwił zadania – wyjaśnia ambasador Design for All Europe.

Ekspert nie ma również wątpliwości, że design i analityczne myślenie projektowe są konieczne w radzeniu sobie z kryzysem, jaki nastał. W wątpliwość poddaje jednocześnie dotychczasowe metody, jakie stosowała UE.

– To, co powinniśmy zrobić, to patrzeć na świat wokół nas analitycznym wzrokiem designera i pytać siebie: „co się dzieje?” (...) Jeżeli rozejrzymy się wokół nas w obecnej sytuacji, możemy dostrzec ogromne trudności, z jakimi boryka się Unia Europejska, w tym widoczną niemożność dojścia do porozumienia pomiędzy rządami poszczególnych państw i konsensusu dotyczącego tego "dokąd zmierzamy teraz?" Nie wystarczy powiedzieć "nie możemy dojść do porozumienia, więc nie róbmy nic". Ta metoda okazała się już porażką, a zatem wiemy, że nie jest to jedna z dostępnych opcji. Zdecydowanie nie powinniśmy podążać tą drogą. Powinniśmy natomiast powiedzieć "ok, przez ostatnie 40, 50 lat próbowaliśmy tego podejścia, nie sprawdziło się, więc trzeba zrobić coś nowego. Co konkretnie? Zacznijmy od powiedzenia sobie jasno, co się nie sprawdzi, aby ustalić dostępne opcje". Nie mówię, że znam je wszystkie, ale przynajmniej będziemy wiedzieć, co nie jest w naszym zasięgu, czego robić nie powinniśmy, a to już krok naprzód. Wiadomo, że mamy do czynienia z wyzwaniami ekonomicznymi, wiemy, że brakuje materiałów, mamy świadomość kryzysu klimatycznego, który z pewnością jest jednym z aspektów, jakie muszą być wzięte pod uwagę przy przeprojektowaniu naszego społeczeństwa. (...) . Design ma absolutnie do odegrania kluczową rolę w obecnej sytuacji. To jest przyszłość zawodów związanych z designem: czerpanie z kreatywności do radzenia sobie z wyzwaniami złożonych społeczeństw – podkreślał.