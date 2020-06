Czy pandemia może przywrócić nam wspólnotę?

Jeszcze przed pandemią architekt Ewelina Jaskulska z biura Molecule Architecture zwracała uwagę na problem kształtowania architektury wzmacniającej zanikanie lokalnych społeczności. Czy era Covid może przywrócić nam wspólnotę?

- Pandemia nie przywróci nam wspólnoty. Aby wspólnota mogła się rozwijać, musi mieć do tego przestrzeń. Obecnie żyjemy w miastach, które nie mają dobrej przestrzeni do wytworzenia wspólnoty czy do zawierania relacji społecznych (...). Architektura ma ogromną siłę rażenia i na architekcie spoczywa duża odpowiedzialność. Sytuację z pandemią należy potraktować jako szansę dla architektów i urbanistów, na przeanalizowanie dotychczasowych strategii projektowania - uważa Ewelina Jaskulska z biura Molecule Architecture.

Jak zauważa architekt, pozytywne jest to, że stan pandemii zmusił nas do zmiany formy życia na bardziej lokalną i prospołeczną. - Architekci powinni kształtować przyszłe projekty, tak aby mogły być naturalnym zalążkiem do nawiązywania wspólnot - zaznacza.

- Architektura nie może być celem samym w sobie, ale przestrzennym instrumentem do kształtowania nowej polityki społecznej, nowych strategii kulturowych i form społecznych. To, co my architekci możemy zrobić, to wsłuchać się w miasto i potrzeby ludzi, aby jak najpełniej na nie odpowiedzieć - twierdzi Ewelina Jaskulska. Jej zdaniem, architekt bardziej musi zadawać pytania, niż na nie odpowiadać. - Ważna też jest współpraca z socjologami, antropologami, psychologami przestrzeni i innymi badaczami, którzy pomogą nam zrozumieć współczesne społeczeństwo - podkreśla.