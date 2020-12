Czym jest rewitalizacja? Jan Sikora o przywracaniu obiektów do życia

Rewitalizacja to przywracanie życia. Ale często to współczesne „życie” jest czymś zupełnie innym niż w czasach dla których dane miejsce czy budynek powstały - mówi Jan Sikora, architekt wnętrz, założyciel pracowni Sikora Wnętrza i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

- Miasta w których mieszkamy są muzeami naszych przodków. Przechadzając się po ulicach – w nastroju, zapachu, skali czy obrazie miasta – poznajemy jego historię. Doskonale opisują to w swoich książkach Peter Zumthor czy Zbigniew Herbert. Architektura, wnętrza i design to ślad myśli człowieka i świadectwo jego życia. Różni je głównie skala. Ślady po kulach wojennych na elewacjach współczesnej Gdyni są świadectwem historii podobnie jak ślad dłuta na kaszubskim zydelku - mówi Jan Sikora, architekt odpowiedzialny za przywrócenie do życia wielu miejsc kultury i wiele wartych zapamiętania rewitalizacji.

Zdaniem Jana Sikory rewitalizacja to przywracanie życia. Ale często to współczesne „życie” jest czymś zupełnie innym niż w czasach dla których dane miejsce czy budynek powstały. Przez wieki zmienił się człowiek, jego przyzwyczajenia a także często funkcja danej przestrzeni.

- Dla przykładu, gdy znakomity designer, profesor Edmund Homa, stworzył w roku 1967 prototyp swojego krzesła H-106, nie przypuszczał, że prawie pięcdziesiąt lat później wprowadzenie go do produkcji będzie oznaczało znaczne powiększenie tego mebla. Bo człowiek urósł. I to znacznie. Podobnie człowiek przyśpieszył, nie nosi już kapelusza i żyje zupełnie inaczej niż 50 lat temu, nie mówiąc już o wcześniejszych wiekach - wyjaśnia Jan Sikora. - Nasze przestrzenie byłyby dla niego zupełnie niezrozumiałe, czułby się zapewne zagubiony i zdezorientowany. Sfery psyche i physis i ich odbicie w przestrzeni miast ulega ciągłemu przekształceniu. Jeśli rozumiemy rewitalizację powierzchownie – jako odmalowanie chodników, wstawienie nowych okien i odnowienie elewacji – to jest to prosty proces, który nie wymaga większej wrażliwości. Choć z pewnością jej brak prowadzi do wielu błędów. Ale jeśli chcemy by miejsce znów zaczęło mieć sens, by zaczęło się w nim toczyć życie – to jest to gra o zupełnie inną stawkę i inny ma cel. Przestajemy wtedy grać w prostą grę: czyste/brudne, stare/nowe, a zaczynamy rozumieć, że materią projektową może być cokolwiek. Jeśli tworzy miejsce, aktywizuje je i nadaje mu nowy sens – to może być to działanie w dobrym kierunku - dodaje Jan Sikora.