Deadline Architekten: obecny kryzys uświadomi nam jak ważna jest współpraca

- Obecny kryzys otworzy oczy wielu ludziom na fakt, że musimy się nawzajem wspierać. Zmieni się cała gospodarka i sposób w jaki społeczeństwo gospodaruje swoimi zasobami - i to właśnie w kierunku większej współpracy - przekonują architekci Britta Jürgens i Matthew Griffin z niemieckiej pracowni Deadline Architekten.

Coraz więcej krajów wprowadza obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Jak wygląda rzeczywistość w Niemczech z Państwa perspektywy? Czy odczuwają Państwo skutki wprowadzonych regulacji? Czy pojawiły się przestoje w realizowanych projektach?

Deadline Architekten: Tylko co wczoraj mieliśmy konferencję online z dwoma innymi biurami architektonicznymi. Każdy z nas jest zajęty organizacją home office dla swojego zespołu, co samo w sobie jest ogromnym przedsięwzięciem. W przypadku niektórych pracowników, home office wpływa pozytywnie na ich produktywność, inni mają problemy z pracą w pojedynkę w domu. Oczywiście praca wspólna, pomimo wszystkich dostępnych nowoczesnych narzędzi umożliwiających komunikację online jest dla wszystkich ogromnie nieefektywną i czasochłonną męczarnią. Jest masa punktów, w których łatwo o nieporozumienie, nie wspominając o problemach z nawiązaniem dobrej łączności, w zależności od zaplecza technicznego.

Na szczęście nas samych na ten moment nie dotknęły żadne przestoje związane z zawieszeniem prac budowlanych, ponieważ jesteśmy na wczesnym etapie nowego projektu.

W jaki sposób rząd niemiecki wspomaga branżę architektoniczną? Czy oferuje jakieś instrumenty wsparcia dla architektów i projektantów?

DA: Wielu naszych kolegów po fachu złożyło podanie o „Kurzarbeitergeld” dla części swoich pracowników. Jest to program w ramach którego państwo niemieckie płaci 60% wynagrodzenia za wszystkie godziny, w których pracownicy nie mogą wykonywać swojej pracy z powodu różnych ograniczeń. Wszyscy są zajęci wypełnianiem stosów formularzy, wnioskujących o dotacje, żeby zrekompensować bezpośrednie straty.

Jesteście zwolennikami idei, że bycie architektem jest jak bycie aktywistą. Czy myślicie, że architekci mogą w jakiś sposób pomóc w obecnej sytuacji globalnej pandemii?

DA: Szczerze mówiąc, wszyscy jesteśmy teraz zajęci dostosowywaniem się do radykalnych zmian w życiu codziennym, nie tylko tym zawodowym, ale również prywatnym, rodzinnym etc. Nie mieliśmy czasu na przemyślenia o charakterze bardziej globalnym. Architekci raczej nie mogą mieć znacznego wpływu w bieżącej sytuacji. Architektura to działanie długoterminowe!

Z pewnością jednak będziemy starać się proponować rozwiązania, aby ulepszyć budowany świat, w taki sposób, aby zaspokajał potrzeby ludzi, również w sytuacjach kryzysowych takich jak ta.

W czasach kryzysu staje się oczywiste, że jedyną drogą jest współpraca zamiast konkurencji. To zawsze było naszym głównym celem! Zawsze też propagowaliśmy miejskie miksy o niewielkiej skali, dostosowane do potrzeb mieszkańców. Tego typu mieszane struktury są, z uwagi na swoją różnorodność, najbardziej stabilnymi systemami.