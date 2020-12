Decoroom: pomimo utrudnień, rok 2020 był udany

Pomimo utrudnień Decoroom uznaje rok 2020 za udany. Upłynął on pod znakiem wyjątkowych realizacji, nawiązania współpracy z kluczowymi firmami deweloperskimi, zmiany identyfikacji wizualnej oraz rozwoju w sektorze wynajmu prywatnego.

Okres ostatnich dwunastu miesięcy nie był łatwy dla polskich przedsiębiorców - zmniejszona liczba zleceń, ograniczenia sanitarne, zmiana trybu pracy na zdalny. Z taką sytuacją przyszło mierzyć się również warszawskiej pracowni Architektury Wnętrz Decoroom, która pomimo utrudnień 2020 rok uznaje za udany.

Prezes Decoroom Adam Budzyński przyznaje, że w tym roku pracownia zrealizowała prawie 400 projektów, co oznacza, że dziennie oddawano do użytku co najmniej jedno mieszkanie. 70% tych projektów to inwestycje klientów indywidualnych realizowane w pakiecie wykończeniowym Premium. To jeden z trzech pakietów usług oferowanych przez pracownię, który obejmuje wysoki standard wykonania oraz wybór szlachetnych materiałów, takich jak drewno, fornir, płytki rektyfikowane i bestsellerowe produkty uznanych producentów.

- Taka liczba zleceń wiązała się z ogromnym nakładem pracy i mobilizacją całego zespołu, ale dzięki pełnej synergii działań przekroczyliśmy magiczną liczbę 2000 wykonanych realizacji od początku naszej działalności – dodaje Adam Budzyński, Prezes Decoroom.

W ostatnim roku świat zdecydowanie zwolnił, a życie przeniosło się do sieci. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam wszystkim, jak ważną rolę odgrywa dziś technologia. To właśnie dzięki niej relacje biznesowe mogły wciąż się rozwijać.

- W 2020 roku otworzył się dla nas nowy rozdział. Rozpoczęliśmy współpracę z pięcioma topowymi firmami deweloperskimi. Cieszymy się, że liderzy na rynku doceniają naszą jakość i profesjonalizm. Tym bardziej, że przyświeca nam wspólny cel – tworzyć funkcjonalną i komfortową strefę mieszkalną – przyznaje Jakub Bartos, dyrektor zarządzający Decoroom.

Wśród listy projektów zaplanowanych na ten rok przez Decoroom znalazł się również proces rebrandingu. Głównym motorem do jego przeprowadzenia był dalszy kierunek rozwoju pracowni, która jako nowoczesna marka stawia na kompleksowość usług na najwyższym poziomie.

- Kiedy inne firmy modyfikowały swoje usługi bądź produkty, dostosowując się do aktualnych wymogów rynku, my postanowiliśmy pochylić się nad tematem, na który wcześniej brakowało nam czasu, a który chcieliśmy zrealizować w 2020 roku. Nasza branża dynamicznie się rozwija, a my razem z nią, dlatego zdecydowaliśmy się na odświeżenie identyfikacji wizualnej. Biorąc na warsztat logo, katalogi oraz całą identyfikację, myśleliśmy przede wszystkim o klientach i ich potrzebach – dodaje Adam Budzyński

Koniec roku skłania do refleksji i oceny realizacji założonych planów. Wiele firm ustala również nowe cele, jednak bierze pod uwagę to, że przedłużająca się pandemia może znacząco na nie wpłynąć. Mimo dynamicznej sytuacji, przedstawiciele Decoroom optymistycznie patrzą w przyszłość.

- Jako firma zatrudniająca kilkadziesiąt osób i realizująca kilkaset projektów rocznie, wiemy jakie straty może generować przedłużająca się pandemia i wprowadzenie kolejnego lockdownu. Jesteśmy jednak optymistami i z nowym rokiem stawiamy sobie nowe cele. Jednym z nich na pewno jest sektor wynajmu prywatnego PRS. To właśnie w tym segmencie chcielibyśmy rozwinąć skrzydła. Mamy już na swoim koncie kilkaset takich realizacji i wciąż pracujemy nad nowymi projektami. Staliśmy się również partnerem raportu ThinkCo „Budowane na wynajem”. Realizując kolejne projekty w tym obszarze, będziemy mogli rozwijać profil naszej działalności – dodaje Jakub Bartos