Design sprawia, że świat staje się lepszy

Juliet Quintero jest współzałożycielką i dyrektorką Dallas-Pierce-Quintero, pracowni architektury i projektowania, która tworzy sztukę i projekty do przestrzeni publicznej, a także rozwija strategie kulturowe oparte na podejściu multidyscyplinarnym. Ostatnio stworzyła efektowny projekt siedziska pod hasłem "Legacy" (Dziedzictwo) dla Sir Johna Sorrella, współzałożyciela i dyrektora generalnego Festiwalu Designu w Londynie.

Jakie wytyczne otrzymałaś od zleceniodawcy?

John Sorrell poprosił mnie o stworzenie miejsca, w którym wraz z żoną Frances mógłby oglądać malownicze zachody słońca w swojej posiadłości pod Londynem. Przedmiot miał zostać umieszczony w miejscu z widokiem na dwa stawy, tuż przy drzewach, które John zasadził kilka lat temu. W przyszłości, kiedy drzewa się rozrosną i otoczą siedzisko swymi gałęziami, będzie przypominać domek na drzewie, który będzie podlegał naturalnym zmianom wraz otaczającym krajobrazem. Przez lata stado bernikl (gęsi) kanadyjskich korzystało ze stawów na posiadłości Johna jako miejsca lęgowego, a efekt naszej wspólnej pracy przypomina trochę takie gniazdo – tylko dla ludzi!

„Gniazdo” to efektowny, rzucający się w oczy przedmiot, który jednocześnie ma stać się integralną częścią krajobrazu. Jak uzyskaliście taki efekt?

Bardzo zależało nam na podkreśleniu bogactwa i tekstury ścian, aby siedzisko nie było jedynie pustą bryłą, tylko czymś, co praktycznie rozpływa się na łonie natury. Podobnie zaprojektowaliśmy środek – naszym celem było stworzenie wnętrza, które przypominałoby kokon. Dzięki światłu wpadającemu przez szczeliny w ścianach użytkownik siedziska ma wrażenie, jakby siedział pośród gałęzi. W efekcie otrzymaliśmy piękne ściany przepuszczające pojedyncze promienie słońca, naśladujące oświetlenie w pobliskich lasach, z bezpośrednim widokiem na stawy. Kiedy zachodzi słońce, widzowi ukazuje się niesamowite odbicie nieba w tafli wody. To przestrzeń stworzona do kontemplacji i refleksji.

Jakie są twoje wrażenia odnośnie do pracy z czerwonym dębem amerykańskim?

Inspiracją do tego projektu był właśnie materiał. Otrzymałam próbkę drewna i natychmiast zachwyciła mnie jego gładkość i kształt usłojenia. Wydaje się być bardzo solidnym surowcem, przypominającym praktycznie cegłę. Ponieważ zazwyczaj nie tworzę z drewna, podczas projektowania przyjęłam perspektywę architekta albo budowniczego i niesamowicie spodobał mi się pomysł układania kawałka na kawałku, niczym ptak budujący gniazdo. Czerwony dąb amerykański ociepla całą konstrukcję, zwłaszcza po obróbce termicznej, która nadaje mu głębokiej barwy i znacznie poprawia jego trwałość podczas użytkowania na zewnątrz. W tej chwili ma intensywny, czerwonawobrązowy kolor, niczym melasa. Ale z czasem zestarzeje się i poszarzeje, jak większość gatunków drewna.

W jakim stopniu zaangażowałaś się w prace wykonawcze?

Mamy bliską relację z firmą Arup, a projekt zmieniał się wraz ze wskazówkami inżynierów, którzy dbali o stabilność i trwałość siedziska. Początkowo zamierzaliśmy robić nacięcia za pomocą frezarki CNC, ale ponieważ wszystkie maszyny były akurat zajęte, finalnie rowki zostały wykonane przez rzemieślników, czego pierwotnie nie było w planach. To prawdziwie ręcznie wykonany przedmiot.