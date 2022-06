Design zaczyna się od człowieka

Miłość do form użytkowych i zainteresowanie odbiorcą produktu to kluczowe wartości w projektowaniu wyjątkowych mebli. O początkach swojej kariery, inspiracjach do stworzenia nowej kolekcji dla Nobonobo oraz cyrkularnym gospodarowaniu materiałami opowiada Ewa Półtorak, nowa designerka w zespole.

REKLAMA

Od czego zaczęła się Pani przygoda z designem?

Studiowałam Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej, Projektowanie Mebla na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a także Wzornictwo Przemysłowe na Politechnice w Walencji. Od zawsze z pasją i niesłabnącą ciekawością podchodziłam do twórczej pracy w obszarze form użytkowych – mebli. To pozwoliło mi na skuteczny rozwój moich planów i ożywienie ich w postaci realizowanych projektów. Po trzech latach pracy w studiu projektowym Enrique Martí Asociados w Walencji postanowiłam zrobić kolejny krok i stworzyć własną przestrzeń do urzeczywistniania swojej pasji, czerpiąc inspiracje z elementów otaczającego mnie świata.

Czym jest dla Pani projektowanie?

W mojej filozofii pracy projektowanie zaczyna się od człowieka. Polega na studiowaniu, analizowaniu, obserwacji i zrozumieniu człowieka, jego zwyczajów i stylu życia, a w drugiej kolejności na identyfikacji i nazwaniu potrzeb. Każdy projekt zaczynam z nową ciekawością, wymieniając się wiedzą i doświadczeniem, dzieląc opiniami i wrażeniami tak, by w rezultacie stworzyć produkt, który ułatwi i ulepszy życie codzienne, zwiększy komfort i świadomość użytkownika.

Co zainspirowało Panią do zaprojektowania sofy Lanube?

Przede wszystkim otaczające nas piękno natury, zmienność pór roku, dnia i nastrojów były głównymi inspiracjami do stworzenia koncepcji sofy Lanube. Ma być ona przestrzenią do wspólnego spędzania czasu, życia razem, spotkania, dzielenia się chwilami. Stworzona, by zatopić się w chwili obecnej, pozwolić sobie na moment relaksu, odpoczynek, poczuć miękkość i komfort.

Jaki są jej główne walory użytkowe i estetyczne?

Lanube to sofa modułowa z możliwością tworzenia wielu konfiguracji, dopasowujących się do charakteru wnętrza. Prosta, pełna miękkości forma, uzupełniona charakterystycznymi detalami zaprasza użytkownika do zatopienia się w jej nadzwyczajnym komforcie. Elementem charakterystycznym każdego elementu jest niskie oparcie bezpośrednio "wyrastające" z siedziska, tworzące z nim spójną formę, a także podkreślające unikalny efekt wizualny sofy.

Sofa Lanube to produkt proekologiczny? Jak wpisuje się ona w gospodarkę cyrkularną?

Lanube to produkt proekologiczny przede wszystkim poprzez zastosowanie tkanin technicznych wykonanych z butelek PET pochodzących z recyklingu, która jakościowo nie odbiega od innych tkanin i doskonale spełnia swoje funkcje. Kolejnym elementem jest wykorzystanie sklejki odpadowej do stworzenia konstrukcji wewnętrznej sofy. Dodatkowo do kolekcji Lanube dedykowane są tkaniny w 100% naturalne marki Nobonobo. Taki sposób pracy i wtórne wykorzystywanie materiałów eliminuje tworzenie dodatkowych komponentów w procesie produkcji. Warto zaznaczyć, że tylko praca ze świadomymi ludźmi, którzy stoją za markami, takimi jak Nobonobo, pozwala na odpowiedzialną praktykę społeczną i środowiskową.