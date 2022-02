Dobry Design 2022: Ceramika Paradyż z tytułem Best Polish Design

Kolekcja Night Queen Paradyż My Way by Gosia Baczyńska zdobyła tytuł Dobry Design 2022 Best Polish Design. O współpracy z Gosią Baczyńską, nagrodzonej kolekcji oraz planach na dalsze projekty przy udziale polskich projektantów i designerów rozmawiamy z Beatą Delą i Aldoną Chudzicką z firmy Ceramika Paradyż.

REKLAMA

- Zaczęło się od pokazu Gosi Baczyńskej w Łazienkach. Tam narodził się pomysł współpracy i pomysł na serię kolekcji - opowiada Beata Dela, liderka produktu, Ceramika Paradyż, zapytana o genezę współpracy z Gosią Baczyńską.

- Inspiracjami do kolekcji były głównie tkaniny Gosi, jej twórczość. Myślę, że w kolekcjach całego setu i w kolekcji Night Queen świetnie widać charakter Gosi i jej osobowość - zaznacza Aldona Chudzicka, dyrektor, Dział Rozwoju Produktu, Ceramika Paradyż. - Odzwierciedlenie tkaniny w ceramice to przede wszystkim emocje. Kolekcja Night Queen jest wyjątkowa, bo ona te emocje pokazuje niesamowicie. Jest niezwykle dynamiczna. Sam wzór jest tak zaprojektowany, że mamy właśnie ten efekt ruchu, dynamiki i ekspresji – dodaje.

Współpraca z Ceramiką Paradyż była też w pewnym sensie powrotem do korzeni dla Gosi Baczyńskiej, o czym wspomina Beata Dala.

- Gosia skończyła ceramikę we Wrocławiu – to był jej kierunek studiów. Potem zajęła się tkaniną. Natomiast przy współpracy z nami zaczęło się to wszystko przypominać, wracać - wyjaśnia i dodaje: - Myślę, że dużo się nauczyliśmy z tej współpracy. Gosia nauczyła się od nas technologii, możliwości, które można zastosować, natomiast my czerpaliśmy z jej pomysłów tkaninowo-dekoracyjnych.