Dostępność architektoniczna: jest lepiej, ale do zrobienia wciąż wiele

- Dostępność powinna być niedostrzegalna. Dlatego promujemy wejścia z poziomu terenu zamiast budowy pochylni, drzwi automatyczne zamiast otwieranych ręcznie, atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika dobór materiałów, które jednocześnie podkreślają układ architektoniczny i funkcje budynku, zamiast oklejania wszystkiego żółtymi pasami - podkreśla Kamil Kowalski, Dyrektor Integracja LAB i Działu Usług Eksperckich Fundacji Integracja. - Dla nas architektura dostępna to architektura, w której człowiek dobrze się czuje, do której chce wracać.

Czy architekturę w Polsce można nazwać dostępną? Jak ocenia Pan przestrzeń publiczną w polskich miastach? Czy na przestrzeni lat sytuacja uległa polepszeniu?

Kamil Kowalski, Dyrektor Integracja LAB i Działu Usług Eksperckich Fundacji Integracja: Polska, m.in. ze względu na swoją historię, w wielu kwestiach dopiero nadrabia stracony czas. Ma to swoje wady, ale ma też zalety. Tak samo dzieje się m.in. w odniesieniu do dostępności budynków i przestrzeni publicznej.

Na świecie temat dostosowania architektury pojawiają się już od kilkudziesięciu lat. W Stanach Zjednoczonych pierwsze istotne standardy zaczęły pojawiać się jeszcze w latach 50., a ustawa antydyskryminacyjna (Americans with Disabilities Act) została uchwalona w 1990 r. Cztery lata później powstały standardy architektoniczne do tej ustawy.

W Polsce dopiero w 1994 r. doczekaliśmy się pierwszych zapisów mówiących o konieczności zapewnienia dostępności budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wtedy było to równoznaczne z zapewnieniem dostępności dla osób poruszających się na wózku. Dopiero w zeszłym roku uchwalona została Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na której efekty musimy jeszcze poczekać, chociaż już teraz można zauważyć pewne zmiany.

Nie oznacza to, że w Polsce przez ten czas nic istotnego się nie wydarzyło. Przestrzeń publiczna nie tylko pod kątem dostępności jest coraz lepsza. Przynajmniej w dużych miastach zaczynamy powoli radzić sobie z chaosem budowlanym, który wdarł się do urbanistyki w latach dziewięćdziesiątych. Między innymi Warszawa czerpie z rozwiązań, które już kilkadziesiąt lat temu wdrażały inne europejskie miasta. Moim ulubionym przykładem jest pod tym względem Barcelona, która z miasta o charakterze portowym i przemysłowym, miasta zdominowanego przez samochody, stała się przyjazna pieszym. W wielu miejscach przestrzenie przemysłowe i magazynowe zamieniono na bulwary i plaże. Podjęto działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego (zmniejszenie przepustowości ulic, ograniczenie liczby miejsc do parkowania, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego) i oddano te przestrzenie pieszym.

Analogiczne działania, oczywiście dostosowane do naszych warunków, można dostrzec w wielu miejscach Warszawy. Rozwój przestrzeni publicznej i transportu publicznego sprawia, że w przestrzeni publicznej przebywa więcej osób i łatwiej budujemy relacje społeczne. Ułatwiamy w ten sposób rozwój lokalnych usług, a mieszkańcy wyżej oceniają jakość swojego życia.

Jednocześnie tworząc pewne rozwiązania dopiero teraz, mamy szansę uniknąć problemów, z którymi zderzono się w innych krajach oraz wdrażać bardziej współczesne rozwiązania. Nauka na cudzych błędach to jedna z zalet, o których wspomniałem wcześniej.