Efektowne oświetlenie, roślinność, strefowanie przestrzeni. Lobby Warsaw Trade Tower po wielkich zmianach

Część reprezentacyjna Warsaw Trade Tower ma nowe oblicze.

Rearanżacji lobby jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Warszawy podjęli się eksperci z działu Workplaces Globalworth we współpracy ze studiem architektonicznym MIXD.

Nowa przestrzeń podzielona została na wielofunkcyjne strefy. Górują nad nią trzymetrowe kryształowe żyrandole.

Skąd pomysł na odświeżenie lobby WTT?

Ewelina Opłocka, Project Manager, dział Workplaces w Globalworth Poland: W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych najemców, a także w celu podnoszenia jakości naszego portfela wspólnie z kolegami z działu Workplaces i zewnętrznymi partnerami realizujemy liczne zmiany wizerunkowe i funkcjonalne m.in. w częściach wspólnych naszych budynków.

Inspiracją koncepcji zmian wizerunkowych w lobby WTT było wykorzystanie atutów istniejącej przestrzeni, a przede wszystkim światła słonecznego, które przenika do wnętrza przez ogromny świetlik dachowy. W 2016 roku lobby przeszło gruntowną metamorfozę, w efekcie której wprowadzono do wnętrza biel i drewno w odcieniu orzecha amerykańskiego. Dbając o środowisko naturalne, naszym celem było wykorzystanie jak największej ilości istniejących materiałów i wkomponowanie ich w nowy projekt.

O jaki efekt chodziło? Co miała komunikować nowa przestrzeń?

Celem zmiany aranżacji było podkreślenie wyjątkowości tego miejsca oraz uczynienie go jeszcze bardziej funkcjonalnym i przyjaznym dla naszych najemców oraz odwiedzających ich gości. Przestrzeń przed metamorfozą była niezwykła jednak zależało nam, aby stworzyć nowe, dedykowane strefy różnorodne funkcjonalnie. W naszej ocenie wspomniane udogodnienia są niezbędne w nowoczesnej przestrzeni biurowej.

Rearanżacji lobby jednego z najbardziej charakterystycznych budynków Warszawy podjęli się eksperci z działu Workplaces Globalworth we współpracy ze studiem architektonicznym MIXD, fot. mat. pras.

Aranżacja miała na celu wydzielić kilka stref. O jakich strefach mowa i w jaki sposób udało się je rozgraniczyć?

Duża powierzchnia wnętrza umożliwiła nam wydzielenie aż sześciu komfortowych stref: recepcyjnej, coworkingu, lounge, eventowej oraz dwóch stref kawiarnianych. W efekcie metamorfozy zdecydowaliśmy o zmianie lokalizacji recepcji, która jest sercem lobby. Stanowisko znajduje się na przecięciu ciągów komunikacyjnych – wysunięta na pierwszy plan sprawia wrażenie bardziej dostępnej dla gości. Nieopodal, w pobliżu holi windowych jest strefa lounge, w której można nie tylko odpocząć ale również odbyć spotkanie. Przy dwóch wejściach do budynku wydzieliliśmy strefy kawiarniane. Jedna z nich, znajdująca się na wyspie, została całkowicie przebudowana w celu scalenia z nowym projektem lobby. Kolejną, nowa strefą jest część coworkingowa. Z uwagi na swoje przeznaczenie została ulokowana na uboczu, przy fasadzie, dzięki czemu, jest dobrze doświetlona oraz oddalona od bardziej gwarnych części lobby.

To idealne miejsce, aby usiąść z laptopem i popracować jak również odbyć spotkanie przy stole coworkingowym. Równie istotna jest strefa eventowa w części centralnej loby, pod świetlikiem i kryształowymi, trzymetrowymi żyrandolami. Przestrzeń ta, została wyposażona w wykonane w oparciu o indywidualny projekt modułowe sofy, które można dowolnie aranżować w zależności od formy wydarzenia, czy potrzeb. Strefy wydzielone zostały poprzez zróżnicowanie materiałowe i kolorystyczne posadzek. Każda z nich jest wyposażona w komfortowe meble, dostosowane do poszczególnych funkcji, a także odpowiednie oświetlenie.

Z jakich rozwiązań skorzystano? Największe wrażenie robią chyba kryształowe żyrandole. Co jeszcze?

To prawda, kryształowe, wysokie na trzy metry żyrandole stały się nową wizytówką WTT. Poza nimi wprowadziliśmy do wnętrza dużo roślinności, klimatyczne oświetlenie, drewniane i kamienne okładziny ścienne, tapety oraz wspomniane wcześniej strefowanie posadzek. Przestrzeń została wyposażona w komfortowe meble, nową elegancką ladę recepcyjną i meble kawiarniane wpisujące się do nowego wnętrza. Przytulność i nietuzinkowy design nowego lobby podkreślają również 7,5–metrowe zasłony zamontowane przy fasadzie. W ramach zmiany wystroju zamontowaliśmy nowe szybkobieżne bramki kontroli dostępu. Wprowadziliśmy automatyczne sterowanie oświetleniem – dostoswane do warunków świetlnych panujących na zewnątrz, tak, aby zoptymalizować ilość światła potrzebnego we wnętrzu i ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Stworzyliśmy system informacji wizualnej, włącznie z listami najemców na tablicach, ujednolicony standard oznakowania lokali, tablice kierunkowe, podświetlane oznaczenia pięter, a także logotypy z nazwą budynku w strefie lounge oraz przed wejściem. Wprowadziliśmy również nowy system Digital Signage.

Co było największym wyzwaniem w tym projekcie?

Zdecydowanie żyrandole – zarówno ich produkcja, jak i montaż do istniejącej konstrukcji świetlika. Żyrandole to rozwiązanie jednostkowe zaprojektowane specjalnie dla WTT. Wspólnie z producentem i projektantem decydowaliśmy o konstrukcji żyrandoli – tak, aby była jak najmniej widoczna, żeby w końcowym efekcie nie zdominowała delikatnych i eleganckich kryształów. W celu zamontowania żyrandoli do konstrukcji świetlika konieczne było zweryfikowanie nośności konstrukcji obciążonej dodatkowymi elementami, tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnych obciążeń, jak również ugięć, w wyniku czego przeszklenie utraciłoby szczelność. Dodatkowo pod świetlikiem znajduje się ruchomy podest serwisowy służący do konserwacji instalacji. W celu utrzymania użyteczności podestu, jak i serwisowania żyrandoli, każdy z żyrandoli ma oddzielną windę umożliwiającą opuszczenie i odstawienie na stojaku – również wykonanym w oparciu o indywidualny projekt.

Nowa przestrzeń podzielona została na wielofunkcyjne strefy. Górują nad nią trzymetrowe kryształowe żyrandole, fot. mat. pras.

Sama realizacja prac w budynku, który „żyje”, a tym bardziej jego części reprezentacyjnej, czyli lobby, w taki sposób, aby nie generować utrudnień dla najemców i gości, była wyzwaniem. Niezbędne było etapowanie prac oraz zlecenie wykonania jak największej liczby elementów produkowanych warsztatowo.