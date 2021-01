Elżbieta Pękala, Duravit: inteligentna aranżacja łazienek trendem 2021 roku

Nowym must have jest obecnie przestrzeń – przytulna i wielofunkcyjna, z inteligentną aranżacją. Łazienka jest takim miejscem w domu, gdzie można w intymny, prywatny sposób odpocząć od zalewu informacji. To będzie główny trend w jej aranżacji w 2021 roku – mówi Elżbieta Pękala, dyrektor zarządzająca marką Duravit w Polsce, prelegentka 4 Design Days Pre-Opening Online.

REKLAMA

Jak zmieniły się w ostatnim czasie mieszkaniowe potrzeby Polaków? Co jest nowym must-have, a co odeszło do lamusa? Chodzi mi o sytuację spowodowaną koronawirusem, ale i szerzej - jakie Pani dostrzega zmiany w myśleniu o wnętrzach?

Zmiany widać bardzo wyraźnie. Dotyczą właściwie nas wszystkich, nie tylko tych, którzy pracują zdalnie. Przede wszystkim nasze mieszkania stały się multifunkcyjne. Musieliśmy w nich znaleźć miejsce do pracy dla rodziców, do nauki dla dzieci i to często o tej samej porze. Z trudną sytuacją muszą się mierzyć zwłaszcza osoby w miastach, w niezbyt wielkich mieszkaniach, które miały być idealne dla osób uwielbiających miejskie życie, z wszystkimi zaletami komunikacji miejskiej i możliwością stołowania się poza domem.

Oprócz miejsca do pracy konieczne stało się zorganizowanie w mieszkaniach przestrzeni na czas wolny i relaks – do naszych wnętrz wprowadziliśmy kino, teatr i koncerty online. W naturalny sposób potrzebujemy przytulności i ciepła. Szukamy mieszkań większych, z dodatkową przestrzenią do pracy, balkonem, tarasem, ogródkiem, miniogródkiem. Kupujemy domy modułowe do 35 m2 – to ostatnio prawdziwy hit. Taki dom nie wymaga pozwolenia na budowę, Stawiamy go na działce w lesie, nad jeziorem, gdzieś poza miastem. Jest gotowy, jeśli mamy życzenie również wyposażony już na etapie produkcji zgodnie z wybranym wariantem. To innowacyjne rozwiązanie, o którym wiele osób do tej pory nie myślało, ale nowa sytuacja trwa, a my dostosowujemy się.

Nowym must have jest, moim zdaniem, obecnie przestrzeń – przytulna i wielofunkcyjna, z inteligentną aranżacją. A co przeszło do lamusa? Forma życia sprzed marca 2020 roku. Intensywne spotkania prywatne i zawodowe, częste podróże. Jeśli nasze zwyczaje sprzed pandemii w ogóle wrócą, będzie to bardzo długi powrót.

Jakie trendy będą rządzić aranżacją łazienek w 2021 roku? Jak odpowiada na nie Duravit?

Myślę, że ważnym trendem będzie właśnie inteligentna aranżacja łazienek. Nie zawsze dysponujemy tak dużym metrażem, jak byśmy chcieli i budżetem, o którym marzymy. Wbrew pozorom wcale nie są one zresztą najważniejsze. Najistotniejsza jest właśnie mądra aranżacja. Część z nas kusi dataizm, wprowadzamy do przestrzeni prywatnej urządzenia na bieżąco informujące nas o najnowszych wydarzeniach na świecie, ilości polubień na FB czy Instagramie lub notowaniach naszych akcji. Algorytmy podsuwają nam ulubione treści muzyczne, informacyjne, marketingowe, ponieważ znają nas, bez emocji, na podstawie naszych wyborów tematów w google lub spotify. Dzieje się tak również w łazienkach.

Często jednak ci, których stać nawet na najnowsze technologie, świadomie decydują się na izolację od nadmiaru informacji. Łazienka jest najbardziej prywatną częścią domu, do której oprócz nas mają dostęp najbliżsi. Miejscem relaksu, bycia ze sobą, miejscem wyciszenia. Miejscem na czytanie w wygodnym fotelu.