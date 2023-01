ESG, nowa rola biur i rozkwit PRS. Wojciech Witek podsumowuje rok 2022

Rok 2022 upłynął pod znakiem ESG, oswajania się z nową rolą przestrzeni biurowych i rozkwitu segmentu PRS, podsumowuje Wojciech Witek, członek zarządu Reesco Hospitality, współzałożyciel pracowni Iliard Architecture & Interior Design.

ESG jest najważniejszym trendem we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, przekonuje Wojciech Witek.

Okres home office otworzył całkowicie nowe spojrzenie na system pracy, jednak pokazał także jak ważne są drobne codzienne interakcje w miejscu pracy, zauważa architekt.

W sektorze hospitality w Polsce nastąpił gwałtowny rozkwit segmentu PRS, które stanowią dużą część zleceń dla architektów w obecnym, trudnym okresie.

ESG najważniejszym trendem

- Mijający rok, pomimo skali wyzwań w branży nieruchomości wniósł wiele pozytywnych zmian, które popychają branżę w pozytywnym kierunku. Najważniejszy trend we wszystkich sektorach to bezdyskusyjnie ESG, którego wg mnie najważniejszą częścią jest rosnąca potrzeba redukcji emisji CO2 w skali globalnej - przekonuje Wojciech Witek.

- Wdrażanie kolejnych inicjatyw, które do tego prowadzą to gigantyczna zmiana dla całego środowiska nieruchomości. Na szczęście również klienci przyczyniają się do wywierania presji na inwestorach nieruchomości komercyjnych i deweloperskich, aby budynki były coraz bardziej ekologiczne zarówno w fazie budowy, jak i ich użytkowania. Widać to chociażby po sukcesie komercyjnym zaprojektowanego przez nas V.offices. Globalne, świadome marki stawiają ekologię jako jedno z kryteriów decyzji o wyborze lokalizacji biur. Wierzę, że jest to już trwały trend, który wniesie zmianę na całym rynku - kontynuuje architekt.

Nowe spojrzenie na miejsce pracy

Architekt zwraca również uwagę na zmiany, które zaszły w sposobie, w jaki postrzegamy system pracy i związanym z tym przedefiniowaniu roli miejsca.

- W sektorze workplace najważniejszym procesem są powroty do biur po okresie pandemii, przy jednoczesnym przedefiniowaniu roli miejsca pracy. Okres home Office otworzył całkowicie nowe spojrzenie na system pracy, jednak pokazał także jak ważne są drobne codzienne interakcje w miejscu pracy, jak wpływają na kreatywność i efektywność pracy, zatem tak głośno wieszczony koniec biur wcale nie nastąpił - mówi współzałożyciel pracowni Iliard Architecture & Interior Design, zaznaczając jednak:

- Zmieniło się jednak podejście do miejsca pracy, zatem na rynku projektowania pojawiły się nowe perspektywy związane z toczącą się ewolucją. Podobnie jak w przypadku ESG, tę zmianę również należy uznać za ciekawy, pozytywny trend będący efektem trudnego okresu pandemii.

Rozkwit PRS

- W sektorze hospitality w Polsce najważniejszy dla nas wydaje się gwałtowny rozkwit segmentu PRS, który przed branżą nieruchomości otworzył cały nowy rynek i z pewnością w tym trudnym kryzysowym okresie stanowi znaczną część zleceń - relacjonuje architekt.

W minionym roku pracownia Iliard Architecture & Interior Design oraz Grupa Reesco połączyły siły, oferując wspólnie usługę design & build w wybranych sektorach nieruchomości komercyjnych. Jednocześnie do życia została powołana spółka Reesco Hospitality, dla której głównym obszarem działalności są obiekty hotelowe i PRS.



- W tym roku nawiązaliśmy współpracę z dużymi międzynarodowymi inwestorami na tym rynku. Znacznie rozwijamy projekty wnętrz apartamentów na rynku najmu profesjonalnego, a pomaga nam w tym duże doświadczenie w projektowaniu dla branży hotelowej. W pewnym sensie jest to zatem nowy segment, ale ze sporym zakorzenieniem w branży, w której Iliard ma wieloletnie doświadczenie. W tym roku uruchomiliśmy także pierwsze projekty wsystemie design&build we współpracy z drugą spółką z grupy - Reesco Hospitality, którą prowadzi ten sam zarząd co Iliard. Ten rok był zatem dla nas okresem poszerzania możliwości, rozwoju obszarów działalności i partnerstwem, które otworzyło przed nami nowe rynki - podsumowuje Wojciech Witek.

Zmiana kołem napędowym rozwoju

Przed nami trudny rok, jednak - jak zauważa Wojciech Witek - dynamiczny rozwój i zmiany idą w parze.

- Kluczowe jest dla nas utrzymanie pozycji na rynku Hospitality i rozwój w obszarze rynku Workplaces. Doświadczenie pokazuje, że dynamiczne okresy łączą się ze zmianami i liczymy, że będą one oznaczać także zlecenia związane z potrzebą przeprojektowania obiektów, zmian w zakresie funkcjonalności wnętrz i nowych trendów, wynikających z ewolucji obiektów i ich przeznaczenia - konkluduje.