Folklor, Witkiewicz i rzemiosło: rozmawiamy o wyjątkowym stylu Bachleda Resort w Zakopanem

Nowoczesność i inspiracje regionalną architekturą i rzemiosłem instnieją obok siebie w hotelu Bachleda Resort Zakopane. O wypracowaniu charakterystyczego stylu brandu, współpracy z lokalnymi twórcami oraz łączeniu folfkloru z pięciogwiazdkowym luksusem rozmawiamy z Adamem Bachledą-Curusiem, twórcą spółki Bachleda Grupa Inwestycyjna.

Jaki hotel chcieliście Państwo stworzyć w Zakopanem? Co było najważniejsze w projekcie obiektu?

Adam Bachleda-Curuś: W Zakopanem brakowało nam tego, z czego miasto słynęło w okresie międzywojennym, czyli tzw. stylu zakopiańskiego. Jest to styl stworzony przez Witkiewicza, charakteryzujący się bardzo ładną ornamentyką, rzeźbieniami i elementami wzornictwa. Zależało nam, by go odtworzyć, lecz już w trochę inny sposób – w bardziej nowoczesnym wydaniu. Z pomocą architektów chcieliśmy na jego bazie wypracować styl, który nam się niezwykle podoba i podobał się będzie także turystom.

Gdy wyjeżdżamy do Austrii, czy w inne, górskie destynacje, hotele prezentują estetykę typową dla danego regionu. I to jest wspaniałe. Chodzi nam o to, by od razu po wejściu gość czuł się nie jak w domu, lecz jak w swojej górskiej rezydencji, a Bachleda Resort to niezwykły kurort w samym sercu Zakopanego z pieczołowicie zaprojektowanymi wnętrzami, które zachwycają już od wejścia.

Wspomniał Pan o twórczości Witkiewicza, której wpływy rzeczywiście wyraźnie widać we wnętrzach. Czy oprócz tego, inspirowaliście się Państwo czymś jeszcze?

ABC: Inspirowaliśmy się także historią Zakopanego, tradycją oraz Tatrami, z którymi od lat związana jest nasza rodzina. Ręcznie wykonane na specjalne zamówienie elementy dekoracyjne nawiązują do tatrzańskiej roślinności i góralskiego wzornictwa. Do wykończenia obiektu wykorzystano wyłącznie naturalne materiały takie jak modrzewiowe drewno oraz kamienne płyty z piaskowca, które mają podkreślać ciepły i przytulny charakter resortu. Oryginalny design połączyliśmy z nowoczesną funkcjonalnością i ciepłem naturalnych materiałów: drewna, kamienia, skóry.

Z jednej strony nawiązania do lokalnego folkloru i tradycji, z drugiej – no właśnie… Czy we wnętrzach znalazły się również jakieś elementy czerpiące z najnowszych trendów w designie?

ABC: Projekt Bachleda Residence jest przykładem wykorzystania tradycyjnych elementów stylu regionalnego w budowie w pełni nowoczesnego obiektu. W Resorcie zastosowano m.in. wyciągnięte poza obrys budynku przeskalowane okapy, powodujące złudzenie skośności dachu, który w rzeczywistości rozpięty jest na całkowicie płaskiej powierzchni. Projekt architektów cechuje niestandardowe podejście do kształtowania elewacji budynku. Aby urozmaicić jego bryłę, forma elewacji została wizualnie podzielona rytmem drewnianych rusztów podtrzymujących okap.

Na balkonach wprowadzono kamienne donice obsadzone lokalnymi odmianami roślin. W zamyśle zabieg ten ma przywoływać skojarzenia z odpornymi na skrajne warunki atmosferyczne roślinami porastającymi skaliste Tatry. Dachy budynków zapełniano dodatkowo zielenią. Ważnym elementem obiektu są także zastosowane przeszklenia, które doświetlają pomieszczenia naturalnym światłem, prezentując panoramę górskich szczytów Tatr.