Form Offices łamią status quo na rynku nieruchomości

Gdy w kwietniu 2022 r. gruchnęła wieść, że Partners Group i REINO Partners wraz z pomocą agencji Futu tworzą markę parasolową dla czterech biurowców, wszyscy wiedzieli, że urodzi się z tego coś innowacyjnego. Nie mylili się. Minimalizm, jakość, human touch – w designie marki i storytellingu Form Offices to one wychodzą na pierwszy plan. Jak stworzyć wspólny koncept dla kilku obiektów, który jednocześnie pozwala im na indywidualizm? O tym rozmawialiśmy z Wojciechem Ponikowskim, CEO Futu.

Jak doszło do tej współpracy?

Wojciech Ponikowski: To jedna z tych realizacji, gdzie nie znaliśmy się wcześniej z klientem a zostaliśmy wyłowieni na podstawie referencji i rekomendacji Futu. Zostaliśmy zaproszeni do rozmów przez Reino Partners i już pierwsze spotkania utwierdziły nas w przekonaniu, że chcemy ze sobą pracować. Bardzo podobało nam się podejście inwestora do tego projektu oraz otwartość i zaufanie do naszych propozycji. Udało nam się wypracować partnerską formę współpracy, która zaowocowała autentycznymi i wyważonymi rozwiązaniami dopasowanymi do produktu i właścicieli biznesu. Praca z Reino Partners i z Partners Group to świetny kreatywny ping pong.

Jaka wartość była tą nadrzędną w kontekście tworzenia i opowiadania historii marki?

Autentyczność. To żywy projekt, lokalizacje Form Offices to przede wszystkim miejsca a nie budynki. Od początku procesu, w zespole Futu wiedzieliśmy, że marka musi być prawdziwie skoncentrowana na użytkowniku. Z reguły tego typu projekty wchodzą w dialog z biznesem, my zdecydowaliśmy się na bardziej indywidualne podejście i budowanie szczerej relacji nie tylko z najemcami Form Offices, ale wszystkimi pracownikami i użytkownikami tych miejsc. Tak powstaje community.

Co konkretnie agencja Futu dostarczyła Partners Group i REINO Group w ramach współpracy przy Form Offices?

Najprościej można powiedzieć, że dostarczyliśmy markę i jej opowieść. To jeden z tych najbardziej kompleksowych projektów jakie realizujemy w Futu: od strategii przez naming, story, branding, projekty offline i online, system informacji wizualnej dla budynków, produkcje foto i video po bieżącą komunikację. Początkowo pracowaliśmy w dosyć mocno rozbudowanym zespole, który składał się z przedstawicieli Partners Group, Reino Group i Futu. Kluczowe było dokładne zrozumienie co chcemy osiągnąć w wymiarze ponadfinansowym. Stworzyliśmy żywą i autentyczną markę, rozumiejąc, że budowanie społeczności znane do tej pory z coworków musi zaistnieć w regularnych biurowcach i pod to przygotowaliśmy Form Offices ze wszystkimi jej elementami. Zwodowanie marki to początek podróży, jej spójny design, aktywności i komunikacja mają być potwierdzeniem, że marka jest przygotowana na tę podróż. Poza całym pakietem go to market zaprojektowaliśmy też komunikację marki i prowadzimy jej programy lokalnych aktywności skierowanych do najemców i pracowników Form Offices.

Na czym polega design marki Form Offices?

Design wynika ze strategii, którą wyprowadziliśmy wspólnie z klientem. Jest syntetyczny, systemowy, funkcjonalny. Wiedzieliśmy, że komunikacja musi być dwupoziomowa, B2C na poziomie marki parasolowej i B2B na poziomie poszczególnych lokalizacji. To rozbudowany alfabet wizualny. Jedna czcionka dla całego systemu, dla wszystkich inwestycji, ikony funkcyjne będące rozwinięciem typografii, piękne, ręcznie ilustrowane piktogramy zrealizowane przez Aleksandrę Dobrzyńską, którą zaprosiliśmy do współpracy z Futu. Każda z lokalizacji ma swoją identyfikację, wszystkie spójne, jednak z zachowaniem indywidualnego charakteru każdej z nich. Tertium i Cu potraktowane bardziej kampusowo, Wadowicka3 i DOT by Form są bardziej stonowane w swej komunikacji. Wypracowaliśmy dla Form bibliotekę foto i video, odpowiednio filmując i fotografując budynki, lokalizacje i ich indywidualne cechy oraz stworzyliśmy coś na kształt własnych zdjęć stockowych z Krakowa i Wrocławia, one wspierają komunikację. W kwestii video zastosowaliśmy rozwiązania, które można nazwać ruchomymi zdjęciami, mają dodawać klimatu, np. trawa ruszająca się na wietrze. W połączeniu z fotografią architektury robi to bardzo wrażeniowy efekt. Staraliśmy się też odczarować i dodać ludzkiego charakteru w komunikacji biur stosując rozwiązania zwane noveau rebus, czyli wymieszanie ilustracyjnych piktogramów z tekstem ciągłym, przez to komunikacja staje się bardziej angażująca i wchodzimy w pewien rodzaj gry z odbiorcą. Generalnie w komunikacji Form Offices wprowadziliśmy dużo rozwiązań do tej pory stosowanych raczej w komunikacji lifestylowej.

Jakie korzyści przyniosła agencji Futu praca nad marką Form Office?

Współpraca z jednym z największych funduszy inwestycyjnych na świecie zawsze jest wartościowym doświadczeniem. Kultura współpracy z Partners Group oraz Reino Partners utwierdziła nas w przekonaniu, że warto pracować z ludźmi, z którymi w normalnych ludzkich relacjach czujemy się dobrze. Warto zaznaczyć, że to była kreatywna współpraca i wkład klienta w finalny efekt jest tutaj bardzo istotny. Z reguły klienci chcą dodawać do naszej wizji, tu mieliśmy klienta, który redukował nasze koncepty do niezbędnego minimum. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów tej współpracy. Z pewnością skala projektu utwierdziła nas w przekonaniu że kompleksowe podejście do tematu pozwala zbudować solidną spójność na każdym z poziomów marki. Użytkownikami Form Offices są w dużej mierze Millenialsi. Jeśli mówimy, że chcemy być nowoczesnymi biurami, skierowanymi do współczesnych pracowników to doświadczanie marki i jej komunikacja też musi być nowoczesna. Ostatnio robi się miejsce na coraz więcej odważnych i świeżych rozwiązań projektowych.

Czy według Pana jest to skutek pandemii?

Możliwe, że to pandemia poluzowała krawaty. Możliwe też, że po prostu doświadczamy zmiany świadomościowej i do głosu dochodzi już młodsze pokolenie. W komunikacji i relacji biznesowej pandemia mogła spuścić trochę powietrza z nadętego balonu. Prostota i szczerość mają większe znaczenie niż niedopowiedziane i naciągane historie. Pokolenie, które jest dziś przy mównicy ceni sobie autentyczność. Granica między życiem a pracą coraz bardziej się zaciera. W związku z tym komunikacja biznesowa powinna być równie hybrydowa. Jako Futu staramy się wspierać naszych klientów w zmienianiu komunikacji na tę bardziej świeżą i dopasowaną do współczesnych realiów (śmiech).