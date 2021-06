Gdy drewno staje się dobrem luksusowym, Pfleiderer szuka alternatyw. I świetnie na tym wychodzi

Współpraca z Mają Ganszyniec, nowa kolekcja - tak inna od poprzednich, tworzenie z materiałów z recyclingu... Marka Pfleiderer nie może narzekać na nudę. Z Aldoną Słapą-Nowacką, Senior Decor & Product Managerem i Markiem Muszyńskim, Senior Product Managerem o kulisach produkcji dla branży meblarskiej w czasach eko-rewolucji.

Pfleiderer od wielu, wielu lat dostarcza na rynek m.in. wyjątkowe blaty, fronty meblowe, czy obrzeża. Z drewnem i jego towarzyszami jesteście zatem za pan brat. Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się stosunek klienta do tego materiału?

Żyjemy w czasach, w których drewno staje się poniekąd produktem luksusowym. Nie tylko ze względu na swoją cenę, ale również dostępność. Z tego też powodu materiał, jakim jest płyta drewnopochodna, zyskuje coraz bardziej na popularności. Jest doskonałą alternatywą, która pozwala nam na tworzenie pięknych aranżacji wnętrz, z jednoczesnym poszanowaniem zasobów naturalnych. W naszej firmie do drewna zawsze podchodziliśmy z należytym szacunkiem, starając się maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Bazą kolekcji Mood Stories są materiały drewnopochodne produkowane przede wszystkim z surowca poprodukcyjnego i surowca z recyklingu. Dzięki naszej technologii materiały te zyskują drugie życie w postaci solidnych i praktycznych produktów oferowanych naszym klientom. Świadomość klientów na temat ponownego wykorzystywania odpadów znacząco zwiększyła się na przestrzeni ostatnich lat, coraz chętniej wybierają oni materiały z recyklingu oraz dają starym rzeczom drugie życie. W tym kontekście Pfleiderer bardzo dobrze wpisuje się w obecne trendy związanie z ekologią.

Na co dziś stawiają klienci w kontekście powierzchni meblowych? Pojawia się odwaga na dekory czy raczej króluje minimalizm i styl skandynawski?

Nie ma jednego dominującego trendu. Możemy raczej mówić o pewnych wzorniczych upodobaniach, które na przestrzeni ostatniego roku zyskały na ważności bądź osłabły. Czas pandemii pokazał, że zdecydowanie brakowało nam kontaktu z naturą. To zaś przełożyło się na świadome wybory klientów, którzy urządzając swoje wnętrza, sięgali po materiały nawiązujące do świata natury, mające podłoże związane z ekologią. W kontekście powierzchni, doceniamy te jak najbardziej naturalne, wręcz surowe i porowate. Takie, które są przyjemne w dotyku, przypominają nam szorstkość drewna, jego nieregularną fakturę. Każdy z nas jest na swój sposób połączony ze światem natury, a otaczanie się materiałami ściśle z nią związanymi, pozwala odnaleźć harmonię i spokój. Widoczną zmianą jest również moda na otaczanie się roślinami – z lubością zakładamy przydomowe ogródki, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to na parapetach sadzimy zioła, budujemy zielone ściany w sypialniach, czy salonach. Chętniej wybieramy również zrównoważone kolory, takie jak beże, czy zielenie, które również zbliżają nas do świata natury. Nie odeszliśmy jednak od praktycznych aspektów, dlatego wciąż popularne są struktury matowe z funkcją antifinger, które pozwalają nam zachować czystość powierzchni mebli. Szczególnie, jeśli mówimy o ciemnych meblach kuchennych, tj. butelkowa zieleń, czy granat, które są obecnie na topie.