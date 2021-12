Hanna Pietras: Storytelling to podstawa projektów komercyjnych

O rosnącym znaczeniu multifunkcji w projektach hotelowych, pracy w czasach pandemii, storytellingu jako podstawie komercyjnych projektów, a także wdrożeniu technologii VR jako narzędzia ułatwiającego współpracę z klientem rozmawiamy z Hanną Pietras, architektem i właścicielką pracowni Hanna Pietras Architects.

Pandemia, na początku kojarząca się wszystkim z widmem kryzysu, dla niektórych firm architektonicznych nie tylko nie oznaczała przestojów, ale wręcz wpłynęła na rozkwit działalności. Jak Pani podsumowałaby miniony rok – jako drugi rok pandemii?

W naszym przypadku pandemia dała się odczuć przede wszystkim zmianie sposobu pracy. Chociaż zdecydowanie preferujemy pracę w naszym biurze – bo najlepsze pomysły rodzą się, kiedy działamy razem – to przez pewien czas home office okazał się logiczną koniecznością. Wymusiło to na nas wdrożenie nowych narzędzi i sposobów pracy.

Kilka miesięcy temu z radością wróciliśmy do naszej pracowni, ale część rozwiązań wypracowanych w trakcie lockdownu pozostanie już z nami na zawsze. Jeśli chodzi o ilość pracy, to początek pandemii zaskakująco zaowocował wzrostem zainteresowań klientów. Na szczęście obawy, że większość projektów zostanie wstrzymana przez COVID, były w tym przypadku nieuzasadnione.

Czy jako architekt projektujący wnętrza biurowe i hotelowe, zauważa Pani wyraźne zmiany w podejściu do projektowania tych przestrzeni? W hotelach zdaje się dominować multifunkcja…

Tak, w wyniki pandemii wyraźnie wzrosło znaczenie multifunkcji. Dodatkowo kładzie się teraz duży nacisk na możliwości rearanżacji przestrzeni i korzystania z niej w małych grupach – co w opozycji do dużych skupisk ludzkich jest obecnie bardziej komfortowe dla większości z nas. W pandemii umocnił się też widoczny wcześniej trend, abyśmy w hotelach poczuli się jak w domu. Czyli nie tylko świetny design i wygoda, ale też przytulność, ciepła kolorystyka i naturalne materiały.

Wnętrza hotelu ibis Styles Kraków, zgodnie z filozofią brandu, zaprojektowała Pani w oparciu o jeden motyw przewodni. Tutaj była nim historia i kultura Krakowa. Jak ważny w projektach skierowanych do szerokiej klienteli, jak hotele jest tzw. storytelling? Lubi Pani projektować w ten sposób?

Moim zdaniem storytelling to obecnie podstawa projektów komercyjnych. Pozwala to trzymać się od początku wyznaczonego kierunku i wokół niego budować całą opowieść projektową. Jest on rdzeniem naszej pracy od koncepcji po realizację. W przypadku Ibis Styles tworzenie storytellingu zajęło nam kilka tygodni. Na tym etapie nieocenione było wsparcie naszej zaprzyjaźnionej graficzki Aleksandry Matyas, która pomogła ułożyć w całość nasze pomysły. Dopiero później – mając zdefiniowany storytelling – mogliśmy przejść do samego procesu projektowego.