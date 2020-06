Historia opowiedziana na ścianie

– Na przestrzeni kilku ostatnich lat zauważyliśmy odejście od wydruków na rzecz ręcznie malowanych grafik. Coraz więcej klientów chce mieć autorską ilustrację, przygotowaną przez konkretnego artystę, zamiast korporacyjnych haseł i grafik z brand booka na ścianach – podkreśla Bartek Zieliński, partner i managing director w interdyscyplinarnego biura Kolektyf, stojącej za muralami i identyfikacją wizualną .in. w Hali Koszyki, biurze Microsoftu czy Pasażu Grunwaldzkim. Rozmawiamy o roli murali w aranżacji wnętrz, współpracy z biurami architektonicznymi, inspiracjach i ewolucji stylu samego Kolektyfu, a także twórczym wentylu bezpieczeństwa, jakim jest Galeria Kolektyf.

Tworzycie Państwo murale, grafiki i systemy identyfikacji wizualnej w takich przestrzeniach jak galerie handlowe, biura czy hotele. Czy któreś zlecenie szczególnie Was zaskoczyło, zapadło w pamięć?

Bartek Zieliński: Wyjątkowym projektem była dla nas Hala Koszyki. Historyczna tkanka obiektu i ważne miejsce na mapie Warszawy. Pierwszy tego typu koncept w Polsce oraz doborowe towarzystwo projektantów: JEMS Architekci i Medusa Group. W tej inwestycji połączyliśmy całe spektrum naszych możliwości i doświadczeń czyli: oznakowanie, grafikę i sztukę.

Architektura i koncept całej inwestycji wymagały od nas, by każde miejsce i element rozwiązywać indywidulanie. Jeden z pomysłów na wnętrze to powrót do ręcznie malowanych szyldów, oznaczeń i grafik. Aby uzyskać autentyczny efekt, większość elementów została wykonana ręcznie, a do współpracy zaprosiliśmy wielu artystów, którzy wyróżniają się oryginalnością i stylem. W researchu i w projektowaniu wspomogło nas Mama Studio, które pracuje po sąsiedzku z Halą Koszyki. W projekcie zaskoczyło nas wiele ciekawych faktów historycznych dotyczących tego miejsca oraz to, jak blisko pracują ze sobą projektanci i inwestorzy.

Z uwagi na intensywność i tempo prac wiele decyzji podejmowaliśmy na bieżąco na miejscu. Dzięki temu droga od pomysłu do realizacji znacznie się skróciła i efekt finalny jest bardzo świeży.

Czy w muralach i grafikach ściennych – podobnie jak w projektowaniu wnętrz – są trendy wzornicze? Czy konkretny styl, kolorystyka, motywy są obecnie „na czasie”?

BZ: Na bieżąco śledzimy co jest fresh na ścianach, ale też w projektowaniu graficznym i w architekturze.

Nasze biuro jest interdyscyplinarne. To, co powstaje na ścianach to wynik połączenia wielu inspiracji (głównie sztuką - uśmiech) oraz researchu, który prowadzimy, realizując nasze autorskie pomysły poza pracownią.

Od kilku lat nasz styl ulega uproszczeniu: coraz bardziej ograniczamy w swoich pracach kolory. Dość często używamy czerni, bieli, szarości i kolorów metalicznych, które nawiązują do elementów wyposażenia. Ważne jest także podłoże: im bardziej surowe, tym lepsze. Ściany betonowe czy ceglane idealnie nadają się do malowania. Już samo tło i jego faktura nadaje charakter grafice. Zdarza się, że do płaskiej ściany dodajemy elementy przestrzenne. Miksujemy wtedy struktury materiałów: błyszczące – matowe, miękkie – twarde, gramy detalami.

W każdym projekcie staramy się opowiedzieć na ścianie jakąś historię. Może być związana z klientem lub miejscem w którym się znajduje. Jeżeli grafika ma być czysto dekoracyjna to też wykonujemy do niej research, aby znaleźć jakiś punkt na którym można oprzeć projekt.