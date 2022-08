Hotelowa łazienka: jak dobrać wyposażenie?

Czy to w trzygwiazdkowym hotelu miejskim, czy w pięciogwiazdkowym luksusowym kurorcie: wygodne, przestronne łazienki z zapewnieniem doskonałej higieny są podstawą zadowolonych gości hotelowych. Toni ElKadi, dyrektor działu Global Project Business w firmie Duravit AG opowiada o aranżacji łazienek hotelowych.

REKLAMA

Panie ElKadi, w firmie Duravit kieruje Pan obszarem Global Project Business, którego częścią są kontakty z renomowanymi operatorami hoteli na całym świecie. Jak ważna jest łazienka w aranżacji wnętrza hotelu?

Toni ElKadi, dyrektor działu Global Project Business w firmie Duravit AG

W dobie internetowych portali rezerwacyjnych pozytywne opinie gości są dla hotelarzy ważniejsze niż kiedykolwiek. Musimy postrzegać łazienkę jako kluczowy czynnik wpływający na zadowolenie klienta oraz podnoszący jakość pobytu gości.

Goście są bardziej wrażliwi na łazienkę niż na inne obszary hotelu, ponieważ żadna inna przestrzeń nie jest tak intymna jak łazienka.

Jakie są Pana rekomendacje dla hotelarzy w zakresie koncepcji łazienki wewnętrznej pod względem wzornictwa i kolorystyki? Czy są jakieś materiały, których hotelarze powinni unikać?

Nie chodzi o unikanie konkretnego materiału, ale raczej o wybór wysokiej jakości materiałów, które spełniają specyficzne potrzeby otoczenia i gościa. Prostokątne meble łazienkowe z otwartą przestrzenią są zalecane dla mniejszych przestrzeni zamiast owalnych lub okrągłych elementów, ponieważ mogą one zwiększyć użyteczność pomieszczenia.

Używać warto autentycznych, naturalnych kolorów do mebli. Tworzy to naturalne środowisko i pomaga gościom czuć się komfortowo. To może poprawić ogólne doświadczenie pobytu i goście mogą cieszyć się spokojem w łazience.

W przypadku 5-gwiazdkowych hoteli i ośrodków wypoczynkowych komfort, design i materiały odgrywają decydującą rolę, zwłaszcza w przypadku wanien. Innowacyjny materiał DuraSolid® A ma niepowtarzalny wygląd i charakter. Wanny wolnostojące Duravit w kształcie prostokąta, koła, czy kwadratu, takie jak Zencha, Luv czy Cape Cod, zapraszają gości do wyjątkowej kąpieli.

Dzięki swojemu wszechstronnemu portfolio produktów, Duravit dostarcza projektantom i użytkownikom inspiracji i różnych koncepcji projektowych - czy to nowoczesnych, tradycyjnych czy współczesnych. Użytkownik znajduje w Duravicie niezawodną markę pod względem trwałości, jakości, zgodności i serwisu posprzedażowego.

Jakie powierzchnie najlepiej sprawdzają się w w hotelowych łazienkach? Co sprawia, że nadają się one do tego środowiska?

Decydującym czynnikiem jest jakość produktu oraz dbałość o szczegóły w zakresie wzornictwa. Duravit oferuje wysoko rozwinięte produkty, które zostały stworzone specjalnie dla środowisk mokrych i wilgotnych. Jako przykład chciałbym wymienić nasze innowacyjne matowe powierzchnie lakierowane, ponieważ są one szczególnie odporne na zarysowania i łatwe w pielęgnacji.

Kilka warstw specjalnego lakieru na bazie wody nakłada się ręcznie, uzyskując powierzchnię o wyjątkowej jakości i innowacyjnych właściwościach. Powłoka zapobiegająca pozostawianiu odcisków palców sprawia, że ślady znikają, powierzchnie są przyjemne w dotyku i jednocześnie łatwe do czyszczenia.

Dzięki właściwościom zapobiegającym pozostawianiu odcisków palców oraz odporności na wodę i tłuszcz czyszczenie jest proste. (Źródło zdjęć: Duravit AG)

Czyszczenie i czystość odgrywają również istotną rolę w łazienkach hotelowych…

Dokładnie, kolejnym aspektem jest oczywiście higiena. Łazienka hotelowa jest miejscem, które musi gwarantować najwyższą czystość i higienę. Dlatego niezbędne jest odpowiednie wyposażenie i uwzględnienie higienicznych właściwości produktów, jak np. technologia Duravit Rimless®.

Otwarta konstrukcja obręczy nie tylko sprzyja higienie dzięki silnemu strumieniowi wody, lecz także stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla zespołu sprzątającego - można skrócić całkowity czas sprzątania i zagwarantować efektywność.

Jaką rolę odgrywa zrównoważony rozwój w łazienkach hotelowych?

Trwałość jest obok designu oczywiście ważnym kryterium decyzyjnym. Wszystkie meble Duravit są produkowane w naszym zakładzie w Schwarzwaldzie i posiadają certyfikat PEFC®, co oznacza, że są wykonane z produktów drzewnych pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Ważnym czynnikiem jest również zużycie wody. Można je zmniejszyć także dzięki optymalnemu spłukiwaniu toalet. Innowacyjna technologia spłukiwania HygieneFlush zapewnia silny strumień spłukiwania. Niezależne testy pokazują, że ta nowa technika spłukiwania optymalnie czyści całą wewnętrzną powierzchnię toalety.

Podobnie rozwój baterii Duravit koncentruje się na tworzeniu trwałych i wytrzymałych produktów. Trwałe produkty charakteryzują się ponadczasowo nowoczesnym wzornictwem, wysoką przyjaznością dla użytkownika i inteligentnymi funkcjami. Wszystkie baterie umywalkowe mają ograniczony przepływ wody do 5 l/min, a opcja MinusFlow zmniejsza go nawet do 3,5 l/min. Dzięki temu można zaoszczędzić energię i koszty, zwłaszcza w przypadku dużych projektów w obszarze hotelowym

Jak technologia w łazience może poprawić komfort gości?

Ponieważ świat staje się coraz bardziej cyfrowy, innowacyjne produkty, które zwiększają komfort użytkownika, trafiają również do łazienki. Jest to efekt końcowy procesu badań i rozwoju skoncentrowanego na kliencie, który łączy technologię, funkcjonalność i design w znaczący sposób. Oto kilka przykładów: toalety prysznicowe, lustra i baterie.

Dzięki toaletom prysznicowym hotele mogą zaoferować swoim gościom komfort i optymalną higienę - bo nic tak nie oczyszcza jak woda. SensoWash® to synonim nowoczesnej, delikatnej i nieskazitelnej higieny. Toaleta z deską myjącą SensoWash® Starck f jest w równym stopniu ikoniczna i minimalistyczna.

Światło to kolejny ważny temat dla projektantów i użytkowników. Dzięki zastosowaniu luster Duravit atmosfera świetlna w łazience może być dostosowana do wszelkich warunków konstrukcyjnych - czy to pod względem nastroju, atmosfery, wrażeń, designu czy techniki. Wreszcie baterie umywalkowe z czujnikiem: baterie bezdotykowe oferują higieniczne i inteligentne rozwiązanie dla przestrzeni publicznych.