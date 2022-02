Human-centric design - nowatorskie podejście w myśleniu o przestrzeni do pracy

Choć coraz częściej wieszczy się śmierć biur, Dymitr Malcew, polski projektant, który od 12 lat mieszka i pracuje w Azji, twierdzi, że przestrzeń biurowa nigdy nie miała się lepiej i będzie odgrywać coraz większą rolę w kreowaniu nowych idei. Dymitr, działając na wielu płaszczyznach, projektując m.in. nowoczesne biura, bacznie obserwuje zmieniające się potrzeby pracowników i stara się na nie odpowiadać przestrzenią, w której po prostu chce się być. „Dzielnice”, focused work, przestrzeń typu breakout – to pojęcia, które dziś mogą brzmieć enigmatycznie, ale już jutro staną się częścią nowoczesnych miejsc pracy.

REKLAMA

Jak twoim zdaniem będą wyglądać biura w niedalekiej przyszłości? A może praca stanie się w pełni zdalna?

Dymitr Malcew: Pandemia przyspieszyła i uwypukliła trendy, które powoli ewoluowały już od 15-10 lat. Na jej skutek zostaliśmy zmuszeni do przemyślenia naszego stosunku do przestrzeni, zarówno biurowej, jak i domowej. Wbrew popularnym ostatnio teoriom, głoszącym śmierć biura, jest zupełnie odwrotnie. Obserwuję rynek i jestem przekonany, że przestrzenie biurowe będą pełniły jeszcze ważniejsze funkcje niż przed pandemią. A przy tym ich rola zmieni się diametralnie. Zamiast miejsca, gdzie pracownicy spędzają 8 godzin przy biurku, biura staną się platformą spotkań, miejscem pracy zespołowej, budowania relacji, koncentracji, a nawet odpoczynku. Wykorzystanie biur spadło do 40-60 proc., dlatego bardzo ważne jest, aby projektować przestrzenie przeznaczone do wszelkiego rodzaju aktywności. Homogeniczny i bezosobowy open space z niekończącymi się rzędami biurek już nie wystarcza (tak naprawdę nigdy nie zdał egzaminu). Nowe biura, nad którymi pracowałem w okresie pandemii, są bardziej kompaktowe, zajmują o wiele mniej powierzchni. Jest ona jednak bardziej urozmaicona i złożona z mniejszych stref, tzw. dzielnic (neighbourhoods).

Co to oznacza w praktyce?

„Dzielnice” promują mobilność, umożliwiając pracownikom swobodne poruszanie się po biurze, bez ograniczania się do dedykowanego biurka. Przede wszystkim jednak pomagają budować poczucie tożsamości i przynależności, wspierając pracę zespołową. Kluczowym słowem leżącym u podstaw biur przyszłości jest wybór — użytkownicy mogą wybrać optymalne miejsce i narzędzia do wykonania określonego zadania. W nowoczesnych biurach zobaczymy coraz więcej przestrzeni: typu breakout, wewnętrznych kawiarni, siłowni, a także stref zen do medytacji i wyciszenia. Mogą to być także bardziej kreatywne rozwiązania np. małe galerie sztuki, ogrody pełne bioróżnorodnych roślin czy nawet boisko do koszykówki. Zaczynamy postrzegać nasze budynki biurowe jako doświadczenia, miejsca, gdzie rodzą się ekscytujące pomysły, które sprowadzają ludzi z powrotem do biura.

Jakie są różnice w myśleniu o przestrzeni biurowej w Azji i w Europie? Na co zwraca się uwagę, projektując miejsca pracy w Azji?