Industrialnie, ale przytulnie. Warszawscy architekci zaprojektowali nową siedzibę Vastint

Są specjalistami od projektowania biur. Zrealizowali projekty dla takich gigantów jak chociażby Coca-Cola HBC, Circle K, Acer, Continental czy AkzoNobel. Tym razem zaprojektowali biuro dla inwestora z rynku nieruchomości, firmy Vastint. - Szybko udało nam się wypracować wspólny kierunek. Wnętrze jest w stylu nowoczesnym, industrialnym, ale bardzo przytulne, z lekką nutką poetyki skandynawskiej. Chłodny beton przełamany został dużą ilością drewna i żywej zieleni - opowiada Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel, Bit Creative.

Pana pracownia specjalizuje się w projektach biur. Na koncie macie realizacje przestrzeni biurowych dla takich gigantów jak chociażby Coca-Cola HBC, Circle K, Acer, Continental czy AkzoNobel. Tym razem zaprojektowaliście biuro dla inwestora z rynku nieruchomości firmy Vastint. Jak doszło do tej współpracy?

Barnaba Grzelecki: Z firmą Vastint współpracujemy już od kilku lat. Dla dewelopera przygotowujemy wstępne aranżacje w kompleksie Business Garden. Udało nam się w tym miejscu zrealizować kilka ciekawych projektów m.in. nowe biura dla Coca-Cola HBC, Continental czy Vivus. Stąd zyskaliśmy jeszcze większe zaufanie firmy Vastint, więc powierzyli nam projekt swojego biura.

Jak bardzo różnią się oczekiwania krajowych firm od globalnych marek?

Barnaba Grzelecki: Oczekiwania są bardzo podobne. Każdy projekt, nad którym pracujemy musi być funkcjonalny, ergonomiczny i estetyczny. Staramy się, aby te wszystkie aspekty były zachowane.

Czy trudno architektowi spełnia się oczekiwania inwestora - nie tylko te związane z designem nowego biura, ale przede wszystkim, aby projekt zmieścił się w założonych budżecie?

Barnaba Grzelecki: To zależy. Podstawowy problem to czas i pieniądze. Każdy projekt ma swoje fazy. Pierwsza z nich to ta przyjemna – praca koncepcyjna, gdzie przedstawiamy projekt i jego założenia. Pracujemy z najemcą nad funkcją i elementami wizualnymi. Druga faza to wycena prac fit-out. Tutaj bywa różnie, często wyceny fit-outu tego samego projektu są bardzo zróżnicowane. Staramy się w trakcie pracy nad projektem na bieżąco informować inwestora o elementach koszto-twórczych, tak aby pilnować budżetu określonego w pierwotnych założeniach. Ostatnia faza to realizacja prac budowlanych wraz z nadzorem. Budowa jest żywym organizmem i czasami okazuje się, że niektóre rzeczy muszą ulec zmianie. Projekt jest również wielowątkowy i składa się z projektów branżowych. Wszystko to powoduje, że czasami następuje nawarstwienie problemów. Musimy działać szybko i proponować rozwiązania zamienne. Dla nas jest to naturalny element realizacji każdego projektu, jeśli inwestor zaufa nam przechodzi przez te wszystkie fazy stosunkowo płynnie.

Dla Vastint, jako firmy z branży nieruchomości, biuro stanowi zapewne jeden z głównych elementów identyfikacji. Jakie wyzwania stały przed architektem przy projekcie o takim znaczeniu?

Barnaba Grzelecki: Vastint zaufał nam przy realizacji tego projektu. Osoby, które były w grupie projektowej są świadome wnętrz komercyjnych, bo na co dzień mają z nimi styczność. Dlatego bardzo szybko udało nam się wypracować wspólny kierunek. Wnętrze jest w stylu nowoczesnym, industrialnym, ale bardzo przytulne, z lekką nutką poetyki skandynawskiej. Chłodny beton przełamany został dużą ilością drewna i żywej zieleni. Połączenie roślinności, elementów drewnianych wraz z oświetleniem stanowi motyw powtarzający się w całym wnętrzu. Dopełnienie stanowią designerskie meble i stonowane kolory, a sama aranżacja nasycona jest dużą ilością ciekawych detali.