Ivan Blasi: Pandemia zadziałała jak akcelerator zmian w architekturze

Miasta sięgnęły po rozwiązania, nad którymi pracowały od wielu lat jako odpowiedź na kryzys ekologiczny i zmiany klimatu. (...) Pandemia zadziałała jak akcelerator – zauważa Ivan Blasi, koordynator nagrody Miesa van der Rohe, prelegent 4 Design Days Pre-Opening Online (www.4dd.pl).

REKLAMA

Czy pandemia koronawirusa odmieniła architekturę? Czy w przestrzeniach wokół nas pojawiły się rozwiązania szczególnie inspirujące, innowacyjne? Ivan Blasi zwraca uwagę na zmiany, jakie zaszły w wielu - nie tylko europejskich - miastach.

– Myślę, że ciekawie obserwowało się z domów, w których wszyscy się zamknęliśmy, zmiany zachodzące w projektowaniu – zarówno rozumianym w małej, jak i bardzo dużej skali – mówi Ivan Blasi, koordynator nagrody Miesa van der Rohe.

– Miasta sięgnęły po rozwiązania, nad którymi pracowały od wielu lat jako odpowiedź na kryzys ekologiczny i zmiany klimatu, z którymi wszyscy się borykamy zwłaszcza w miastach. (...) Niektóre z tych rozwiązań, planowane już wcześniej mogły być wdrożone natychmiast, inne były przykładem tzw. architektury taktycznej lub czasowej, która pozwala np. poprzez pomalowanie ulicy, wydzielić większą przestrzeń dla pieszych. W obrębie tak wydzielonej przestrzeni publicznej, chociażby sekcji danej ulicy, otrzymywaliśmy nową strefę. Niekoniecznie musiała to być przestrzeń dla pieszych. W wielu krajach i miastach restauracje i bary zostały zamknięte lub – jeżeli mogły działać – zmuszone były do wykorzystania w większej ilości przestrzeni zewnętrznej. To oczywiście może być wstępem do kolejnej dyskusji na temat tego, jak przestrzenie publiczne, chodniki są wykorzystywane, ale koniec końców przestrzenie, gdzie ludzie mogli na zewnętrz usiąść, wyjść na spacer czy przejażdżkę rowerem zostały w wielu miastach powiększone – wylicza prelegent 4 Design Days Pre-Opening Online.

– Miasta są zagęszczone, ale ważne jest nie tylko zagęszczenie ludności czy zabudowy, ale również sposób, w jaki wykorzystywane są otwarte przestrzenie publiczne. Każde miasto, każda ulica muszą być tutaj traktowane indywidualnie, bo każda z nich będzie nieco inna. W niektórych przestrzeniach będą sklepy, w innych budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, w jeszcze innych – miks jednych i drugich. Bardzo ważne jest zatem, aby wszystkie te czynniki wziąć pod uwagę opracowując rozwiązanie dla konkretnego obszaru, pamiętając o przyświecającym naszym działaniom celu, jakim jest redukcja zanieczyszczenia w jak największym stopniu, ponieważ jest ono silnie powiązane z rozprzestrzenianiem się chorób – przekonuje Ivan Blasi. – Byliśmy jednak tego świadomi już wcześniej, zatem nie wydaje mi się, aby nastąpiła tutaj jakaś wielka rewolucja. Myślę natomiast, że pandemia zadziałała jak akcelerator już następujących powoli wcześniej zmian – dodaje.

Ivan Blasi będzie prelegentem 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl).