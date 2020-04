Jak biura projektowe radzą sobie w czasie pandemii?

Jak funkcjonuje biuro projektowe w czasach pandemii? - Epidemia wpłynie z pewnością na terminy zaplanowanych procesów inwestycyjnych. Miejmy nadzieję, że ten przestój nie potrwa jednak długo i niebawem wszystkie planowane inwestycje będą mogły bez problemów zostać zrealizowane. Będzie to jednak z pewnością inna, nowa rzeczywistość, z którą przyjdzie nam się zmierzyć - mówi Grzegorz Tacakiewicz, właściciel Tacakiewicz Ferma Kresek.

Czy biuro nadal funkcjonuje w okresie pandemii?

Grzegorz Tacakiewicz: Tak, oczywiście. Jak wiele innych biur dostarczających usług z zakresu różnorakiej działalności gospodarczej, zostaliśmy postawieni w bardzo nietypowej sytuacji kryzysowej. Jest to wyzwanie, któremu musimy sprostać, jeśli chcemy przetrwać ten kryzys.

Tacakiewicz Ferma Kresek to biuro projektowe specjalizujące się w projektowaniu obiektów przemysłowych – od złożonych obiektów przemysłowych, poprzez centra dystrybucyjne

i obiekty logistyczne, po budynki biurowe. Nasz zespół projektowy to 55 architektów,

3 specjalistów do spraw środowiskowych oraz obsługa administracyjna. Główna siedziba biura mieści się w Poznaniu, jednak dwa mniejsze biura funkcjonują również we Wrocławiu

i Krakowie. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że możemy nadal działać w przeciwieństwie

do innych przedsiębiorstw czy też usługodawców.

Działamy. Na bieżąco realizujemy zlecane projekty, staramy się pozyskiwać nowe zlecenia. Pomimo wprowadzonych zmian w codziennym funkcjonowaniu związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – nasza firma działa teraz bez większych zakłóceń, choć wymaga to większego wysiłku od wszystkich.

Jak wyglądał proces wprowadzania tych zmian, na czym one polegały?

GT: Jak dobrze wiemy, sytuacja od początku jest niezwykle dynamiczna. Spowodowane zagrożeniem epidemicznym zmiany w życiu społecznym nastąpiły niezwykle szybko i konieczna była natychmiastowa reakcja na dostosowanie organizacji pracy do wprowadzonych obostrzeń. Pierwsze środki ostrożności wprowadziliśmy już w lutym, kiedy pojawiły się doniesienia o sytuacji w Chinach. Zakupiliśmy i zamontowaliśmy wtedy dozowniki ze środkami odkażającymi w naszych biurach i przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, jak należy zachowywać się w kontaktach z inwestorami zza granicy. Wraz z rozwojem sytuacji reagowaliśmy na bieżąco tzn.: ograniczyliśmy liczbę wyjazdów, kontaktów bezpośrednich z osobami z zewnątrz, przeszliśmy na tryb spotkań w formie telekonferencji.

Od początku marca zaczęliśmy przechodzić na pracę zdalną.

Jak to wyglądało?

GT: Nasza kadra kierownicza i dział HR błyskawicznie stworzyli i wdrożyli plan awaryjny, dzięki któremu większość pracowników miała możliwość przejścia na pracę zdalną. Podstawowymi narzędziami pracy naszych projektantów jest sprzęt komputerowy, profesjonalne oprogramowanie i telefon. Z tym był najmniejszy problem – narzędzia te po prostu zostały dostarczone naszym pracowników do domów. Kluczowe znaczenie ma jednak dostęp do projektów znajdujących się na naszym serwerze i wspólna praca nad projektami. I tu myślę, że nie tylko my, ale i większość społeczeństwa jeszcze bardziej doceniła rolę Internetu, który do tej pory był traktowany jako pewnik i coś oczywistego, co towarzyszy nam na co dzień.