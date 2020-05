Jak branża budowlana radzi sobie z koronakryzysem?

W jakim stopniu branża budowlana jest i będzie odporna na koronawirusa? Włodzimierz Kurpiński, Dyrektor Marketingu BMI Polska dzieli się swoimi spostrzeżeniami i przewidywaniami na przyszłość.

Trudno uwierzyć, że w ciągu paru tygodni tak diametralnie zmieniła się sytuacja gospodarcza w kraju, a przecież to nie koniec. Czy koronawirus zaraził już branżę budowlaną czy póki co obchodzi się z nią łagodnie?

Włodzimierz Kurpiński: Pandemia rzeczywiście w krótkim czasie przewróciła nasze życie do góry nogami. Większość z nas została w domach na wiele tygodni a część gospodarki została wyłączona z funkcjonowania zupełnie. Mam tu na myśli branżę turystyczną, eventową czy HoReCa, które mimo wycofywania części ograniczeń przez rząd, nie są w stanie działać na pełnych obrotach. Branża budowlana, której jesteśmy częścią, mimo pewnych ograniczeń, pracuje. Kontynuuowane są prace na zdecydowanej większości budów przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów sanitarnych a jednocześnie przy ograniczonych zasobach kadrowych. Nie trudno jednak zauważyć, że inwestorzy podchodzą do nowych inwestycji zdecydowanie ostrożniej, banki wprowadzają ograniczenia związane z udzielaniem kredytów, a wykonawcy zmagają się z problemem dostępności pracowników. Możemy więc mówić o niewielkim spowolnieniu, ale zgodzę się z dr Damianem Kazimierczakiem, głównym ekonomistą z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, że póki co sytuacja w naszej branży jest "relatywnie dobra". Mam na myśli szczególnie duże firmy, bo zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja firm mniejszych i średnich.

Jakie ryzyka a jednocześnie szanse i nadzieje widzi Pan dla sektora budowlanego na najbliższy okres?

WK: Przypuszczam, że cała branża obawia się zaostrzenia polityki kredytowej i gwarancyjnej ze strony instytucji finansowych, co może spowolnić procesy inwestycyjne, co z kolei przełoży się na wzrost kosztów wykonywanych robót. To realne ryzyko, na które jednak nie mamy wpływu. Jak podaje PZPB duże firmy deklarują, że w obszarze sanitarno-epidemiologicznym oraz zaopatrzenia w środki ochrony osobistej (maski, płyny do dezynfekcji) są przygotowane. Co więcej, z przeprowadzonych ankiet wynika, że wszystkie przedsiębiorstwa wdrożyły dodatkowe procedury na budowach w związku z nowymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i GIS z dnia 31.03.2020, w tym między innymi transport pracowników czy 1,5 metrowe odstępy. Równie istotny jest fakt, że stan zapasów materiałowych jest dostateczny, bieżąca dostępność materiałów wystarczająca, zasób własnych maszyn i urządzeń również. To znak, że firmy są gotowe, żeby działać mimo pandemii koronawirusa. Poza tym pamiętajmy, że każde zagrożenie to również nowe szanse. Digitalizacja naszego życia już znacznie przyspieszyła, a to niewątpliwie dopiero początek. Chociaż trudno wyobrazić sobie realizację inwestycji w formule on-line, to okazuje się, że część pracy można wykonywać zdalnie.